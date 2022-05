A sunday chegou para descomplicar as contas nos restaurantes

Nova aplicação promete revolucionar a experiência de comer fora, através de QR Codes que permitem pagar as contas através do telemóvel.

Quem nunca desesperou num restaurante à espera que a conta chegasse à mesa que atire a primeira pedra? Já para não falar da tensão que muitas vezes se gera no momento de dividir a conta por várias pessoas: divide-se o total por todos ou cada um paga o que consumiu? Dramas, em grande parte, desnecessários, mas quem sabe a partir de agora tenham acabado com a chegada da sunday, uma aplicação que permite o pagamento da conta através de um QR Code disponível da mesa.

Desenvolvida pelo grupo francês Big Mamma, que tem vários restaurantes em França, mas também em cidades europeias como Londres e Madrid, a sunday apareceu no confinamento para facilitar os pagamentos sem contacto. Criada por restaurantes e para restaurantes, o objectivo era que as pessoas continuassem a ir comer fora, sem medo. O projecto cresceu e hoje a aplicação conta já com mais de seis mil estabelecimentos aderentes no mundo.

A Portugal chegou agora e já tem cerca de 200 restaurantes aderentes. Em Lisboa, por exemplo, este sistema pode ser usado no Descarado, n’A Casa do Bacalhau, no Memória ou no Acaso.

A sua utilização é muito fácil. Cada mesa tem um QR Code, e através dele é possível consultar o menu do restaurante e mais tarde efectuar o pagamento, com várias possibilidades. É possível pagar a conta por inteiro, dividir a conta com os amigos, ou pagar apenas os itens que seleccionar. Depois disto, pode escolher a gorjeta que desejar para o empregado que o atendeu. É ainda possível pedir factura, que chegará via email.

“Passar tempo com amigos ou familiares nunca deve ser uma fonte de frustração. Num restaurante ou bar, o momento de pagar a conta é muitas vezes sinónimo de espera e, portanto, de aborrecimento. Tantos momentos de partilha, troca e prazer perdidos por alguns detalhes que a sunday resolve em dez segundos. O mercado em Portugal é aliciante e atractivo, com mais de 50 mil restaurantes. Estou confiante de que a sunday vai tornar-se rapidamente num must-have em todos os restaurantes portugueses, desde o bar do bairro até ao restaurante premiado”, reage em comunicado Tiago Correia, country launcher para Portugal.

O pagamento pode ser efectuado através do Apple Pay, Google Pay ou qualquer cartão de crédito. Para proteger os restaurantes contra fraude, a sunday assume a responsabilidade pelos custos se algum cliente sair sem pagar.

Segundo a empresa, esta aplicação permitiu a poupança de 30% de tempo em serviço, bem como permitiu que as gorjetas para as equipas subissem 40%.

