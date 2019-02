A tempo do Dia dos Namorados, Dinngo ensina a cozinhar de forma fácil e sem desperdício

Planear a semana de refeições pode ficar mais fácil com a Dinngo, uma startup portuguesa que entrega ingredientes frescos para cozinhar em casa com mínimo de desperdício. Ao contrário dos serviços deste género existentes, na Dinngo não há uma subscrição – pelo menos por agora –, bastando encomendar o número de refeições que quer. Para o Dia dos Namorados, há uma caixa especial, que não apenas inclui os ingredientes para um jantar especial como ainda uma garrafa de vinho, um ramo de flores e um postal para dedicar todo o seu amor – tudo por 35€.

Planear uma semana de refeições pode ser uma tarefa difícil, especialmente se entre a correria do dia-a-dia não houver tempo para fazer compras – já para não falar das compras que muitas vezes se fazem e que acabam por se estragar por terem ficado esquecidas, uma vez mais, por falta de tempo.

A pensar nisso, Sofia Dias Barracas criou a Dinngo, deixando para trás a carreira como engenheira alimentar. “Após ter sido mãe comecei a sentir a necessidade de simplificar as minhas tarefas quotidianas para poder dar prioridade àquilo que me era mais importante, passar mais tempo com a minha família”, diz-nos, via email. “Isso associado aos meus valores ambientais e sociais de reduzir o desperdício alimentar levou-me a olhar para a solução dos kits de refeição como uma possível oportunidade de negócio.”

Foi pouco antes do Natal que a startup começou a distribuir os seus kits. Todas as semanas há seis receitas, entre carne, peixe e opções vegan, uma novidade depois de alguns pedidos dos clientes. Por 25,99€ pode encomendar uma caixa para duas pessoas com duas refeições (quatro porções), mas também há planos familiares (quatro pessoas/oito porções, 39,50€). A entrega é grátis e tudo o que tem de fazer é escolher as suas receitas até às 12.00 do dia anterior.

Depois é só esperar que façam as compras por si e a sua casa chegará tudo direitinho com as quantidades exactas e as respectivas fichas de receitas com instruções fáceis de seguir.

“Até ao momento temos mais de 20 receitas que vão mudando todas as semanas. No entanto, estamos sempre a desenvolver novas receitas para dar aos nossos clientes as mais diversas experiências gastronómicas, com foco no menor desperdício tanto alimentar como de tempo”, explica Sofia, destacando como as “pessoas podem aprender a fazer em casa, aquilo que só comem num restaurante e ao mesmo tempo não têm de andar à procura nas lojas de ingredientes que são difíceis de encontrar e que depois se ficam a estragar nas prateleiras”.

Para cada receita apresentada, Sofia teve em consideração as dosagens médias recomendadas de acordo com as tabelas nutricionais do Instituto Ricardo Jorge e o aconselhamento junto de profissionais da área alimentar.

Uma preocupação que se reflecte também na compra dos ingredientes, habitualmente comprados directamente ao produtor ou seleccionados a partir de comércios locais. “No entanto, devido ao facto de termos pratos de fusão e de cozinha internacional isto nem sempre é possível e nessas situações recorremos a produtos selecionados de importadores e de lojas da especialidade”, explica.

Caso, por exemplo, do menu especial para o Dia dos Namorados, em que poderá escolher entre o tradicional (rolo de carne picada com ameixa, ananás e frutos secos acompanhado de arroz com passas), o exótico (pad thai), ambos acompanhados por uma garrafa de tinto alentejano Sexy, e o vegan (caril de grão de bico com arroz basmati), que acompanha com uma garrafa de vinho rosé alentejano e vegan Pato Frio.

