O Lisbon Bar Show ocupou a Sala Tejo da MEO Arena entre esta terça, 14 de Maio, e quarta-feira, 15. E culminou na atribuição dos Prémios Lisbon Bar Show, que distinguem os melhores bartenders, produtos e espaços do país (mas não só). O Red Frog, em Lisboa, voltou a ser o grande vencedor.

Nada de novo. Desde que abriu as portas, na Rua do Salitre, o speakeasy de Emanuel Minez e Paulo Gomes tem somado distinções, nesta e noutras competições. Este ano, venceu os prémios de Melhor Bar e de Melhor Carta de Bar. Já os tinha conquistado em 2015. Em 2016. Em 2017. Em 2018. Em 2019. E em 2023 – entre 2020 e 2022 não houve concurso.

O único outro galardão que ficou em Lisboa foi de Melhor Barmaid, atribuído a Flavi Andrade, do Rossio Gastrobar. Já o Melhor Bartender foi Nelson Matos, do bar de cocktails The Argo, no Tivoli de Vilamoura, que foi também considerado o Melhor Bar de Hotel. Entre os espaços distinguidos contam-se ainda o Mare, na Praia da Vagueira, votado o Melhor Bar de Restaurante; e o Torto, no Porto, que bateu o Red Frog na categoria de Melhor Equipe de Bar pelo segundo ano consecutivo.

Carlos Rodrigues Lisbon Bar Show

Os restantes vencedores foram Nuno Figueiredo (Melhor Bartender Internacional), a trabalhar actualmente no bar de cocktails parisiense Moonshiner; o conhaque Louis XIII da Remy Martin (Melhor Produto do Ano); o Distiller’s Cut da destilaria alentejana Sharish Gin (Melhor Produto Português); e Miguel Lapa da Companhia Espirituosa (Melhor Embaixador de Marca).

Para o ano há mais

Ao longo dos dois dias do Lisbon Bar Show, contaram-se sete mil visitantes e 135 expositores na Sala Tejo da MEO Arena. A décima edição já está marcada para 20 e 21 de Maio de 2025.

