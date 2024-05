Há Música na Casa da Cerca até Outubro, incluindo um tributo a José Afonso

A décima edição do programa do centro de arte contemporânea almadense, em parceria com a PontoZurca, arranca a 25 de Maio, com um recital de conto, poesia e música.

Desde 2015 que Há Música na Casa da Cerca. A décima edição do programa desenvolvido pelo centro de arte contemporânea almadense, em parceria com a editora PontoZurca, arranca pelas 17.00 de sábado, 25 de Maio, junto à estufa do jardim botânico, onde está patente a exposição "Phyto.Graphias", com um recital de conto, poesia e música afonsina, concebido pela actriz Ana Sofia Paiva e o cantautor Marco Oliveira, a partir do espectáculo UTOPIA: cartas a José Afonso.

A este primeiro momento musical vão seguir-se, ao longo do Verão e uma vez por mês, alguns concertos ao pôr-do-sol, no anfiteatro do jardim botânico da Casa da Cerca. A 29 de Junho, por volta das 21.30, sobem ao palco os Gume, ensemble liderado pelo trompetista e compositor Yaw Tembe, que segue as coordenadas para onde Sun Ra apontou, pegando em ritmos que partiram de África para o mundo e aproximando-os de outras músicas tradicionais e do jazz, do presente e do futuro.

Passado um mês, a 27 de Julho, também às 21.30, ouve-se o free jazz do Mário Costa Quartet. A formação liderada pelo baterista português – com Cuong Vu no trompete, Bruno Chevillon no contrabaixo e Benoît Delbecq nas teclas – editou em 2023 o álbum Chromosome pela Clean Feed. Já a 31 de Agosto escuta-se o cante alentejano de Paulo Ribeiro e As Cantadeiras de Essência Alentejana. E a 28 de Setembro, à mesma hora, testemunha-se a mestria gira-disquista de DJ Ride.

O ciclo termina a 26 de Outubro, depois das 17.00, com um “concerto invisível” de Sandra Martins. Ou seja, em que não se vê a cantora, violoncelista e clarinetista em palco, ouvindo-se apenas a música. A entrada, neste e nos restantes espectáculos, é livre.

Casa da Cerca (Almada). 25 Mai-26 Out. Entrada livre

