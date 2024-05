Ai Weiwei expõe trabalhos em LEGO e porcelana na Galeria São Roque

Rente ao chão do primeiro andar da galeria São Roque too, ergue-se uma estrutura cilíndrica, lembra uma mesa. Dispostos na superfície branca, encontram-se simulacros em porcelana de beringelas, couves, uvas, espargos ou malaguetas, entre outras frutas e hortaliças. Podiam ser loiças de Bordallo Pinheiro, todavia o autor é Ai Weiwei. Esta semelhança não passa de uma coincidência.

O conjunto de peças de porcelana, de várias dimensões, a que chamou Pazar, foi criado pelo artista e dissidente chinês em 2017, e exposto no mesmo ano no Sakıp Sabancı Müzesi, em Istambul. Inspirado pelos mercados turcos, este trabalho insere-se na tradição chinesa de replicar formas e objectos orgânicos em porcelana, e é apenas uma das várias criações de Ai Weiwei neste suporte que vão estar expostas na galeria São Roque too entre esta quarta-feira, 15 de Maio, e 31 de Julho.

“Paradigm” é mais modesta e focada do que a exposição retrospectiva “Rapture”, que ocupou a Cordoaria Nacional durante aproximadamente cinco meses, em 2021. Ao invés de 80 obras, inclui apenas 17, divididas por quatro salas e dois andares e sempre nos mesmos dois materiais: porcelana e peças de LEGO, acompanhando só uma parte da sua produção nos últimos 15 anos.

O passado e o presente em perpétuo diálogo

A obra mais antiga de “Paradigm”, Hanging Man in Porcelain (2009), um tributo a Marcel Duchamp, é a primeira que vemos quando entramos na porta 269 da Rua de São Bento. Partilha o espaço com outras esculturas e pratos de porcelana que dialogam com o presente, através das suas ilustrações – migrantes, manifestantes, refugiados. Na mesma sala, está pendurada uma das peças mais recentes e inéditas, Ai In Dripping, quadro em LEGO de 2022, a partir de um retrato do artista.

João Krull

No primeiro andar, diante de Pazar, estão expostas mais duas obras construídas com peças de LEGO. Girl With Pearl (também de 2022) reconstrói a famosa pintura de Johannes Vermeer com os icónicos blocos. Enquanto o tríptico Dropping A Han Dynasty Urn reproduz uma das mais mediáticas obras e provocações do artista chinês, radicado há anos em Portugal. Curiosamente, numa das salas do piso térreo, há vasos de porcelana e outras peças protegidas por vitrines – não vá alguém lembrar-se de pegar numa delas e largá-la à mercê da gravidade. Como ele fez.

Mas é junto às escadas, numa pequena sala, que encontramos duas das peças mais relevantes nesta exposição: Free Speech Puzzle, o mapa da China reproduzido em porcelana; e Remains, conjunto de ossadas recriadas no mesmo suporte. Foram encontradas num campo de reeducação chinês, como aquele em que Ai Weiwei cresceu, depois do pai, o poeta e resistente comunista Ai Qing, ter sido “punido por ser um direitista” e enviado para Xinjiang, durante a Revolução Cultural.

“O ocidente não defende os direitos humanos e a liberdade de expressão, como pensa que defende, ou assim o propagandeia”

Enquanto Remains é intimamente pessoal, Free Speech Puzzle alude a um tema caro ao autor, e que está cada vez mais na ordem do dia, a liberdade de expressão. Durante anos, as suas críticas à repressão estatal no país onde nasceu foram instrumentalizadas na Europa e nos Estados Unidos. Subjacente, ficava uma ideia de suposta superioridade moral dos países do norte global. Contudo, da última vez que falámos, há três anos, o artista deixou claro que não partilhava dessa opinião.

“Acho que a maior mentira que se diz e pensa sobre o Ocidente, por causa da vossa propaganda e educação, é que vocês são livres. É a maior mentira”, sublinhava, antes da inauguração de “Rapture”. “Os governos vão sempre pressionar quem ousa dizer a verdade. A não ser, lá está, aqueles que pensam que são livres. Mas isso só quer dizer que a linguagem ou a voz deles não é relevante.”

Em entrevista à agência Lusa, nesta segunda-feira, voltou a carregar na mesma tecla. O norte global, na sua opinião, “não defende os direitos humanos, a dignidade humana, a liberdade de expressão, como pensa que defende, ou assim o propagandeia, o que não é verdade.” É uma opinião polémica. Mas a verdade é que passámos as últimas semanas a ver estudantes a serem agredidos e detidos por se oporem a um genocídio, temos assistido ao apagamento de quem denuncia as atrocidades nas redes sociais ocidentais, e os EUA querem banir o TikTok por não censurar algumas opiniões.

São Roque too (São Bento). Seg-Sáb 10.30-19.00. Entrada livre

