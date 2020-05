A última Super Lua do ano está prestes a iluminar o céu

Num período marcado pelo isolamento social, vale a pena desviar o olhar para o céu para apreciar a última Super Lua do ano, que ocorre já esta quinta-feira, 7 de Maio. A melhor altura para observar o fenómeno astronómico será pelas 20.50, no momento em que a Lua nasce e aparece no horizonte.

A Lua irá atingir o perigeu na quarta-feira, 6 de Maio, pelas 03.02 antes de atingir a fase de Lua Cheia na quinta-feira, 7 de Maio, pelas 11.45. Mas só mais tarde, pelas 20.50, a Super Lua de Maio iluminará o céu, ao encontrar-se simultaneamente em fase de Lua Cheia e a uma distância de Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita.

"A Lua nascerá a parecer maior do que o habitual, não apenas devido à ocorrência de Super Lua, mas também porque estando mais próxima do horizonte vê-se mais ampliada", anuncia o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

A melhor altura para observar esta Super Lua será, de acordo com o OAL, no momento do nascimento da Lua, quando ela aparece no horizonte, ou seja, ao final da tarde de quinta-feira pelas 20.50 em Lisboa e Coimbra, 20.53 no Porto, 21.11 no Funchal e 20.58 em Ponta Delgada (hora local).

“A Lua nascerá a parecer maior do que o habitual, não apenas devido à ocorrência de Super Lua, mas também porque estando mais próxima do horizonte vê-se mais ampliada”, explica o OAL. “O local ideal para se observar a Super Lua é aquele que tenha o horizonte desimpedido na direcção E, pois a Lua nasce com o azimute 70º contado de Sul para Este.”

Durante este mês, ocorrem ainda duas chuvas de meteoros, a das Aquáridas (19 de Abril a 28 de Maio) e a das Ariétidas (14 de Maio a 24 de Junho), mas infelizmente não estarão reunidas as condições ideais para observação a olho nu. “Alguns dos primeiros meteoros [das Ariétidas] são visíveis no momento das primeiras horas da manhã, geralmente uma hora antes do amanhecer”, ressalva a informação disponibilizada pelo OAL.

