A última vez antes de morrer: John Cleese dá espectáculo em Lisboa

Criou os Monty Python, deu-nos Fawlty Towers e Um Peixe Chamado Vanda, entre tantos outros projectos geniais que ainda hoje nos conseguem arrancar gargalhadas. Agora, John Cleese vem a Lisboa com um espectáculo de stand up. Chamou-lhe “Last Time To See Me Before I Die” e está marcado para 7 de Maio no Coliseu de Lisboa.

O nome que deu ao espectáculo demonstra que aos 80 anos o humor do britânico continua contundente. Já em 2014, quando Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin e Terry Jones voltaram aos palcos para uma despedida em grande, mesmo que algumas décadas depois do fim dos Monty Python, a ideia da morte esteve presente. Anunciaram dez datas de “Monty Python Live (mostly) – One down, four to go”, em jeito de homenagem a Graham Chapman, que morreu em 1989 com cancro, mas também lembrando que a grupeta já foi mais nova. Entretanto, Terry Jones foi diagnosticado com demência e perdeu a fala.

Esta será assim uma oportunidade única para ver Cleese em acção. Até porque em 2014 quando editou a sua autobiografia, Ora, como eu dizia… (Planeta), o humorista terminava o livro a dizer que o caminho agora seria precisamente a escrita, em vez da televisão ou dos palcos.

É aproveitar que os bilhetes ficam à venda este sábado, dia 9, a partir das 10.00, nos locais habituais. O preço varia entre os 20€ (galeria) e os 90€ (cadeiras de orquestra).

Coliseu de Lisboa. 7 de Maio, 20.30.

