A Vida Portuguesa e Carminho juntas em colecção inédita

Carminho e A Vida Portuguesa juntam-se pela primeira vez para criar peças em torno do universo do disco lançado pela fadista em Março deste ano – "Portuguesa". Intitulada A Vida Portuguesa de Carminho, a selecção de objectos inclui peças de olaria, jóias e material de papelaria.

Objectos que fizeram parte da inspiração, do processo de pesquisa e produção de Carminho, daí que a sua materialização tão expresse um pouco do que é o álbum "Portuguesa". O caderno é um desses itens e acompanha-a desde adolescente. “Os cadernos do Emílio Braga sempre fizeram parte da minha vida. Sinto que são eles que me levam a concretizar muitos dos meus projetos e sonhos", recordou Carminho em comunicado.

DR

Carminho mostrou à fundadora d'A Vida Portuguesa Catarina Portas uma primeira ideia do que seria o caderno “Portuguesa”. Esta, por sua vez, desafiou-a a pensar em outros objectos que falassem reflectissem o universo do disco. Assim surgiu a colecção A Vida Portuguesa de Carminho.

O caderno, os lápis com versos do álbum e os pratos de barro preservam as memórias da história da artista com o fado. Já as medalhas em prata dourada, pensadas para usar ao pescoço, trazem inscrito o título do disco.

A colecção está disponível n'A Vida Portuguesa, bem como no site oficial de Carminho. Os preços variam entre 1,50€ e 33€.

