Paez e Belas-Artes de Lisboa juntam-se para a colecção de Verão

A marca portuguesa de alpercatas lançou um concurso entre estudantes de Arte, com o objectivo de encontrar padrões novos para a colecção 21023. Joana Brígida e Maria João Estevão foram as vencedoras do desafio.

Foi em 2021 que a Paez lançou o desafio à Faculdade de Belas Artes de Lisboa, com o propósito de encontrar novos estilos e padrões exclusivos para a colecção de Verão 21023. Participaram cerca de 50 alunos, que apresentaram três designs originais cada um. O júri, composto por membros da Faculdade e da equipa Paez, seleccionou as 10 melhores criações. A escolha final dos vencedores ficou a cargo do público, através de uma votação aberta no próprio site da marca.

Joana Brígida e Maria João Estevão foram as escolhidas, sendo que a primeira desenvolveu a colecção Feel, enquanto a segunda apresentou a colecção Rethink, ambas já disponíveis. Joana inspirou-se na arte de Keith Haring, através da representação de padrões geométricos nas alpercatas, e em Wassily Kandinsky, pelo facto de reflectir algo que não é visível, mas que se sente. A colecção desta aluna de Belas Artes tem como objectivo ilustrar os diferentes sentimentos com que os jovens lidam actualmente. Já com a colecção Rethink, Maria João Estevão partilha as preocupações do consumo excessivo na indústria da moda. A mensagem está ilustrada no sapato, com frases que representam a importância de valorizar a peça de calçado comprada.

Paez| Colecção Feel - Joana Brígida

Esta colaboração entre a marca portuguesa de alpercatas e a Faculdade de Belas Artes permitiu aproximar a Paez dos novos talentos nacionais e das tendências actuais, ao mesmo tempo que proporcionou aos participantes o acesso a ferramentas empresariais e uma experiência no mundo real.

Estas colaborações já estão à venda no site e nas lojas Paez. O preços é 44.90€.

