Avenida toda aberta, com exposições, workshops e visitas guiadas gratuitas

A avenida mais icónica e movimentada da cidade ganha uma nova vida entre os dias 6 e 12 de Maio com a primeira Avenida Open Week, uma iniciativa da Associação Avenida da Liberdade que promete "desvendar alguns dos seus segredos mais bem guardados" e dar a conhecer "um património único numa experiência de proximidade", lê-se em comunicado de imprensa.

“Conhece a Avenida da Liberdade?", desafia Rita Silvério Marques, da direção da Associação. "A resposta mais do que provável é afirmativa; porque é a principal artéria da cidade, porque integra espaços de cultura, restaurantes e lojas de referência, porque acolhe a feira da Avenida todos os meses. Ainda assim, na Associação, estamos conscientes de que o conhecimento generalizado que o grande público tem sobre a avenida ainda está longe daquilo que é a realidade."

Para isto mudar, aderiram a esta semana de portas abertas hotéis como o Heritage Avenida, o Britânia e o Valverde; lojas como a Burberry, a Guess e a Rosa & Teixeira; joalharias como a Maria João Bahia e a Torres; e até o Museu Medeiros de Almeida, que irá apresentar os segredos do mobiliário da sua colecção à boleia de uma conservadora nos dias 9 e 11 de Maio (às 11.00 e às 18.30, respectivamente). A visita é gratuita mas as inscrições são limitadas, por isso não se deixe dormir.

DR Museu Medeiros de Almeida

Entre as outras actividades gratuitas previstas estão vários workshops, como o de café no Delta The Coffee House Experience, dia 11 de Maio às 17.00; o de joalharia com a criadora Maria João Bahia, a 10 às 16.00; ou o dos icónicos mocassins Gommino, da Tod's, dia 12 entre as 14.00 e as 19.00.

Também estão marcadas visitas guiadas ao The One Palácio da Anunciada, hotel cujo edifício de 1533 chegou a pertencer aos Condes de Ericeira, dia 7 às 14.00; ao atelier de alfaiataria da clássica Rosa & Teixeira, dias 8 e 12 às 11.00; e à impressionante colecção privada da Torres Joalheiros, uma mostra de jóias dividida em sete temas, da Arte Brutalista aos Animais e Flora. Acontece todos os dias da Avenida Open Week entre as 10.30 e as 17.00, excepto domingo (7 de Maio).

DR The One Palácio da Anunciada

A Freguesia de Santo António juntou-se à festa com duas exposições muito especiais: a "Ilustra BOOM WC/BD" mostra a banda-desenhada de Osvaldo Medina na antiga casa de banho pública do Jardim Camilo Castelo Branco, transformada na galeria mais pequena de Lisboa – para ver entre as 13.00 e as 19.00 de terça a sábado. Já na Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna, na Rua Alexandre Herculano, pode visitar "Contadora de Histórias", uma exposição de gravuras de Paula Rego, nos dias 6, 9, 10, 11 e 12 (10.00-13.30 e 14.30-18.00). Dia 11, Catarina Alfaro da Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, faz uma visita guiada.

Uma das actividades que apostamos que vai ter mais procura é a do Valverde Hotel Relais & Châteaux, que convida para um workshop de culinária no pequeno oásis que é o pátio interior do Sítio Valverde, liderado pelo chef Bruno Oliveira. Alguns pratos da carta do restaurante serão apresentados e poderão ser degustados. Está marcado para 11 de Mao às 17.00.

Tem até ao dia 30 de Abril para tratar das inscrições: basta enviar um e-mail para info@avliberdade.com, indicando o local, o dia e a hora da sua visita. Aqui encontra o programa completo da Avenida Open Week.

+ O Sítio do Valverde tem um novo chef e as mudanças já se sentem na cozinha

+ A Lisboa gráfica de António Jorge Gonçalves está cheia de trotinetas, turistas e muita festa