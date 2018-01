Abertas as candidaturas para os Casamentos Santo António

Tem até 12 de Março para se candidatar ao evento mais casamenteiro da cidade, uma tradição que começou em 1958.

Pensar numa festa de casamento pode queimar muitos neurónios (e muitas poupanças). Se não se importar que meio país esteja a ver o seu "sim" e aquele beijinho adequado a todas as idades, está na altura de se candidatar à edição 2018 dos Casamentos de Santo António, marcada para 12 de Junho.

"Um belo dia, Augusto Pinto, jornalista brilhante, doublé de vereador, perguntou em plena Camara: porque é que o Santo António não há-de fazer o milagre de casar aquelas raparigas de Lisboa, que, sem posses para a festa do casamento, tristemente vêm morrer os seus sonhos de amor?". Foi assim que nasceu a iniciativa do Diário Popular, na altura chamada Noivas de Santo António, aqui descrita pelo Diário de Lisboa no Dia de Santo António de 1958 (na imagem).

O Popular juntou a Câmara Municipal de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia, as Juntas de Freguesia e os comerciantes para nesse ano apoiar o casamento de 26 casais apaixonados que proferiram juras de amor eterno na Igreja de Santo António.

A iniciativa foi interrompida em 1974 e recuperada pela Câmara Municipal de Lisboa, com João Soares ao leme, apenas em 1997 e com um rebranding: as Noivas de Santo António mudaram para Casamentos de Santo António e passaram a realizar-se 16 casamentos, cinco deles não religiosos.

Inscrições e regulamento aqui.

