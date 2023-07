Abracadabra: Lisboa Mágica com mais uma manga cheia de artistas

São quase duas centenas de actuações que vão animar as ruas de Lisboa entre os dias 22 e 27 de Agosto, a partir das 11.00. O festival internacional Lisboa Mágica está de volta para a 11.ª edição, com um programa gratuito que se estende por 11 locais da cidade.

Espanha (Amèlie, Mago Teto e Pau Segalés), Japão (Amino-san), Inglaterra (Chris Cross, Cliff, Peter Wardell e Steve Faulkner), Argentina (Eitis e Mago Daba), Itália (Flip Mattia), Singapura (Jonathan Goh), Brasil (Rapha Santacruz o Matuto), Cuba (Raul Camaguey) e, claro, Portugal (Gabriel Ferreira) são os países de origem dos 15 mágicos que vão tirar o coelho da cartola – ou talvez não – no Arco da Rua Augusta, Centro Cultural de Belém, Jardim da Estrela, Jardim Fernando Pessa, Jardim Museu Lisboa, Largo do Carmo, Largo do Chiado, Palácio Baldaya, Parque Bensaúde, Praça Luís de Camões e Praça do Município. No total, o programa é composto por 175 espectáculos.

Destacando o talento nacional deste cardápio, o mágico Gabriel Ferreira ficou conhecido por ter sido finalista do programa Got Talent, tendo participado, posteriormente, no festival Encontros Mágicos, o mais antigo festival de magia em Portugal, organizado por Luís de Matos, também director artístico deste Lisboa Mágica. O programa completo está disponível no site oficial do festival.

Vários locais. Ter 22-Dom 27. Entrada livre

