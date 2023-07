Rua da Prata tem animação gratuita às quartas e sábados até Outubro

A rua da Baixa, encerrada ao trânsito, é palco de actividades para as famílias desde 12 de Julho. O programa mantém-se até Outubro.

A Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC, em parceria com a Associação de Dinamização da Baixa Pombalina e a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, estão a promover um conjunto de actividades de animação na Rua da Prata. A iniciativa, a decorrer desde 12 de Julho, realiza-se todas as quarta-feiras e sábados até ao final de Outubro, salvo nos dias 2 e 5 de Agosto, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.

“A oferta é muito diversificada e vai de espectáculos de circo, mimos, palhaços, tunas, paradas infantis, música, e atividades formativas para crianças, todos podem participar”, lê-se em nota da autarquia, que encerrou a Rua da Prata ao trânsito após as chuvas intensas que ocorreram no final de 2022 e provocaram um abatimento nas paredes do colector aí localizado, que agora é alvo de trabalhos de reparação.

Com o encerramento da rua ao tráfego rodoviário e a limitação de circulação pedonal em alguns troços, as escolas de trânsito da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa foram convidadas a participar nestas actividades de rua com o jogo lúdico “Cidade Segura”, em que poderá participar nos dias 22 de Julho, 26 de Agosto, 30 Setembro e 28 de Outubro.

Esta sexta-feira, 22 de Julho, destacam-se, das 11.00 às 12.00, paradas e um espectáculo de fogo, magia e malabarismo. Já a 26 de Julho, poderá usufruir da dupla de concertinas com Sérgio Pastor, entre as 17.00 e as 18.00. Segue-se, no dia 29, um espectáculo de circo das 11.00 às 22.00.

Actualmente, segundo a Câmara Municipal de Lisboa, está-se também a trabalhar numa acção criativa de caracterização da zona do estaleiro de obras, de forma a minimizar a aparência das intervenções e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para o comércio da Rua da Prata, em particular no troço afectado pela intervenção.

Rua da Prata. Qua 17.00, Sáb 11.00. Entrada livre

