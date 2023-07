Pavilhão do Conhecimento evoca Expo'98 para a festa dos 24

O 24.º aniversário do Centro Ciência Viva celebra-se no próximo dia 25 de Julho. O programa comemorativo recria o ambiente vivido durante a Expo’98.

A maior exposição cultural e temática jamais realizada em Portugal faz 25 anos em 2023. O Pavilhão do Conhecimento faz 24, e prepara-se para evocar a mítica Expo’98 na festa de aniversário. A programação, que arranca pelas 10.00 e se prolonga até às 19.00, recria o ambiente vivido durante o Expo’98 através de nove pavilhões dedicados a diferentes temas e países.

“Durante os 132 dias da exposição que chamava a atenção para os “Oceanos: Um património para o futuro”, o Pavilhão do Conhecimento – à data Pavilhão do Conhecimento dos Mares – foi um dos edifícios mais visitados. Recebemos mais de dois milhões de visitantes! Onde, hoje, encontram a exposição “Dinossauros: O Regresso dos Gigantes” estava exposto um barco dos estaleiros de São Jacinto”, relembra a equipa do Centro Ciência Viva de Lisboa, na mesma nota onde desvenda alguns dos pavilhões que lá vamos encontrar a 25 de Julho.

No Pavilhão da Realidade Virtual, por exemplo, as famílias vão ser convidadas a entrar num mundo digital para partir à descoberta da biodiversidade com a ajuda de investigadores. Já no Pavilhão da China, o desafio é desvendar a arte e a ciência de fazer chá, enquanto no Pavilhão do Japão se promove um workshop para saborear essa cultura milenar. E há mais, incluindo um novo Pavilhão do Conhecimento dos Pares, com uma exposição que mostra como foi projectado pelo arquitecto Carrilho da Graça um dos edifícios mais emblemáticos da Expo’98.

Entre as 10.00 e as 19.00, além dos pavilhões, poderá contar também com animação e comida de rua, quermesse, workshops de dança e um DJ set para recordar os clássicos que tocavam na rádio à época. O programa completo está disponível no site do centro.

À semelhança da Expo’98, cada visitante receberá um passaporte que poderá carimbar ao participar nas actividades. Ao completar o passaporte, habilita-se ao sorteio de um de cinco cartões Circuitos Ciência Viva. A entrada no Pavilhão é gratuita durante todo o dia.

Pavilhão do Conhecimento. 25 Jul, Ter 10.00-19.00. Entrada livre

