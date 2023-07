Crianças felizes, pais felizes: assim são as férias no Onyria Marinha Boutique Hotel, em Cascais

Cake pops com sprinkles coloridos, smarties, cookies, macarrons, morangos, uvas, chocolates e escovas de dentes personalizadas: o Onyria Boutique sabe como conquistar os mais novos. E os adultos também, estes com direito a um extra interdito a menores de idade (vinho do Porto), além de roupões confortáveis e uma cama XXL. As surpresas para as famílias que chegam aos quartos do hotel de cinco estrelas que voltou este ano para o grupo Onyria, depois de uma temporada como Martinhal, incluem ainda uma caixinha misteriosa com o aviso: “Abrir em caso de emergência.” O que é que a curiosidade obriga a fazer imediatamente? Abrir a caixa. Lá dentro, mais chocolates.

Assim, podia ficar difícil abandonar os quartos espaçosos (68 deluxe com 40 m2, quatro suites com 60 m2 e 12 villas com 100 m2), todos com varanda e casa de banho com cromoterapia. Mas não fica: é que lá fora há quatro piscinas para mergulhar, um spa para relaxar, um kids club que mais parece um gigante submarino para brincar, um dos mais bonitos campos de golfe da região para bater bolas e restaurantes e bares para diferentes apetites e horas do dia.

Vamos por partes, começando nos mergulhos. A piscina Atlântico, perfeita para famílias com membros de todas as idades, tem água salgada e está rodeada de relva com sombras naturais. É servida por um bar com petiscos como gyosas (de legumes, de bacalhau ou de frango, 9€); saladas e bowls, como a de salmão, pepino, lima kefir e abacaxi (19€); hambúrgueres generosos, massas, pizzas (e que pizzas!) e gelados.

Ao Natur Spa, com banho escocês e turco, jacuzzi e dezenas de tratamentos – com algas, para praticantes de golf, para casalinhos apaixonados…– pertencem mais duas piscinas, uma exterior fria e uma interior aquecida. Ambas têm acesso limitado a crianças, que só lá podem chapinhar entre as 09.00 e as 11.00 e das 15.00 às 17.00 – um oásis de tranquilidade para todos os que não têm ou não levaram filhos na bagagem. Finalmente, a piscina do Clubhouse (que serve refeições ligeiras todos os dias das 10.00 às 18.00) é perfeita para quem quer manter os miúdos debaixo de olho enquanto brincam no parque infantil.

O parque infantil do Onyria Boutique

O que nos leva ao capítulo das brincadeiras. O parque infantil do Onyria não é como os outros parques infantis. Além de baloiços tradicionais, tem trampolins, slide e um enorme castelo de madeira. Mas o melhor está escondido no piso inferior do Clubhouse, onde miúdos dos 2 aos 12 anos podem submergir no Dreamarine Kids Club, com uma piscina de bolas, uma parede de tecnologia avançada para jogos interactivos e uma sala sensorial. Por ali, com a ajuda de monitores, desenha-se criaturas marinhas em 3D, participa-se em concursos de talentos e vêem-se filmes de animação acompanhados de pipocas.

O Kidsclub que parece um submarino

Outro tipo de brincadeira que aqui se leva muito a sério é o golf. Desenhado pelo lendário arquiteto norte-americano Robert Trent Jones, o campo que o Onyria Boutique e o maior e mais antigo Onyria Quinta da Marinha Hotel partilham tem 18 buracos, estendendo-se entre Cascais e o Cabo da Roca num total de 5870 metros, ora com vista para o mar, ora com vista para a Serra.

O restaurante Story

Antes ou depois de mergulhar, relaxar, brincar e jogar, o ponto de partida ou de encontro só pode ser um: o restaurante Story, onde, mais uma vez, há alternativas para grandes e pequenos, do pequeno-almoço ao jantar. À noite, não é preciso escolher entre a cozinha cuidada e bem apresentada do chef Paulo Nóbrega – onde brilham o tártaro de novilho (24€), o ravioli de camarão com espuma de manjericão (24€), o risotto de peixes e marisco do Atlântico (24€), o polvo frito com pimenton de la vera (27,50€) ou o lombo maturado com batata trufada e jus de vinho do Porto (28€) – e os infalíveis dos miúdos (hambúrgueres, pizzas, massas e por aí fora). O melhor de dois mundos serve-se na mesma mesa, onde cabe uma família feliz inteira.

Rua Clube 36, Quinta da Marinha, Cascais. 21 486 0150. A partir de 350€ por noite (casal com 2 crianças)

