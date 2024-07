Abriram os primeiros parques de estacionamento gratuitos para quem tem passe

Não é uma medida consensual entre urbanistas e especialistas em tráfego, mas está a avançar com alguma força em Lisboa. A inauguração dos três primeiros parques Navegante do município, geridos pela EMEL, é um primeiro passo para incentivar quem vive fora ou nos limites de Lisboa e trabalha em zonas centrais da cidade a deixar o carro à porta ou, neste caso, nos parques da Ameixoeira, Colégio Militar (Carnide) e Avenida de Pádua (Olivais), prosseguindo a viagem em transportes públicos.

Em Setembro, devem somar-se dois parques de estacionamento à lista, em Telheiras, mas destinados em exclusivo aos residentes nas freguesias do Lumiar e de Santa Clara. Seguem-se as inaugurações de 2025, na Azinhaga da Cidade (também para residentes do Lumiar, em construção e com abertura prevista ainda para este ano) e na zona sul da Pontinha (por construir).



CML Parques Navegante em funcionamento

Os equipamentos são de acesso gratuito para os utilizadores do passe de transportes públicos Navegante, entre as 7.30 e as 21.00 (fora deste horário, a utilização é paga), numa iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, em colaboração com a EMEL e a Transportes Metropolitanos de Lisboa, que visa "que as pessoas deixem o carro às portas de Lisboa", como frisou Carlos Moedas, na inauguração do parque do Colégio Militar, esta semana. Lembrando que "entram mais de 360 mil carros por dia" na cidade, o autarca não colocou de parte a possibilidade de se "construir novos parques" de estacionamento com vista a eliminar automóveis do centro de Lisboa.

Registar primeiro, utilizar depois

Os interessados em utilizar os equipamentos devem, antes de entrar, registar o cartão Navegante (que tem de estar carregado) no posto de atendimento do parque, através do preenchimento de um formulário. De acordo com a empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa, "no início de cada mês, será necessário renovar o direito de acesso gratuito ao Parque Navegante", pelo que é necessário o utilizador voltar a dirigir-se à cabine de atendimento para comprovar que tem o passe válido para aquele mês.

A possibilidade de utilizar parques de estacionamento com o passe de transportes estava prevista para o final de Maio e incluía também os dois parques de Telheiras, situação que agora se prevê acontecer em Setembro.

+ “Respeite os residentes.” Junta reforça luta anti-ruído do Bairro Alto ao Cais do Sodré