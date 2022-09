Abriu a primeira loja oficial da Lego em Portugal e é para todas as idades

No ano em que celebra o 90.º aniversário, a Lego abre a primeira loja oficial em Portugal. Fica no Colombo e vai dos favoritos dos miúdos às edições de coleccionador.

Se é adepto inveterado das pequenas peças dinamarquesas, tente manter a calma, respire compassadamente e comece a delinear o plano para a próxima incursão ao Colombo. Abriu esta sexta-feira a primeira loja oficial da Lego em Portugal, que ocupa o espaço onde, durante anos, funcionou a loja da Disney, neste centro comercial lisboeta. É certo que a marca já estava espalhada por uns quantos pontos de venda em Lisboa, e não só, mas agora, além de umas quantas edições mais raras, pode encontrar tudo (e mais um par de ténis, literalmente) num único sítio.

DR

Para fãs da Lego, seja qual for a idade, a loja é um autêntico recreio. Além das estações onde os mais pequenos são desafiados a construir, destruir e construir de novo, há brincadeiras pensadas também para os adultos, nomeadamente a Minifigure Factory – um serviço de personalização de pequenos bonecos Lego, onde pode escolher a indumentária (com direito a alguns símbolos bem portugueses, como a sardinha ou o pastel de nata), cara, cabelo, pernas e eventuais acessórios. No final, uma impressora 3D faz o trabalho pesado e ainda lhe dá uma pecinha com o seu nome. A experiência custa 11,99€.

Ao lado fica a secção Pick & Build. Pode parecer uma montra de gomas e rebuçados, mas não – é a preciosa oportunidade de comprar peças avulso, uma opção pensada para os designers caseiros que gostam de se aventurar ao sabor da própria criatividade. Só têm de escolher um dos frascos disponíveis e enchê-lo das formas e cores em falta. Todas as semanas, a selecção de peças muda.

DR

Mas a nova loja proporciona, sobretudo, uma descoberta do universo Lego em todas as suas versões. Dos primeiros conjuntos, com peças maiores a pensar nos bebés, à descoberta das profissões e princesas Disney, as propostas são para todas as idades. Até as construções de Natal já estão a ter saída – e Setembro ainda vai no adro. Já no território dos coleccionáveis, é entre os Brick Headz (bonecos decorativos) que encontramos algumas edições raras, até aqui impossíveis de encontrar em lojas portuguesas – há personagens da série Stranger Things, figuras dos universos Disney e Looney Tunes e até uma versão Lego das Spice Girls.

Além disso, esta foi uma loja desenhada a pensar em Lisboa, a começar pelo painel logo à entrada – o Tejo, a Torre de Belém e a Ponte 25 de Abril, tudo numa única imagem e em Lego, claro. Noutro ponto, as mesmas peças dinamarquesas recriam um painel de azulejo. Enquanto o eléctrico amarelo de Ezequiel continua a ser analisado, a família Lego Ideas continua a crescer. A linha é composta por construções criadas por aficionados, seleccionadas pelos designers da marca, melhoradas e comercializadas. O mais recente lançamento é um farol com mais de 2000 peças, posto à venda esta semana e exposto logo à entrada. Custa 299,99€.

DR

Mas há mais – o Hogwarts Express, o último lançamento da colecção Harry Potter, com mais de 5000 peças e uma etiqueta que marca 499,99€, o emblemático castelo da Disney, criado pelo designer português Marcos Bessa, o World Map, até hoje a construção com mais peças comercializada pela Lego (11695), e a estrela Millennium Falcon, também ela recordista mas no que toca ao tamanho. A diversão continua para os adultos – ténis Adidas que se montam, o Central Perk de Friends, o universo Marvel e ex-líbris arquitectónicos do mundo inteiro. Dizer que a Lego é um mundo não é exagero – a marca dinamarquesa já soma 360 lançamentos, só em 2022, 750 produtos em catálogo. A partir de agora, já sabe qual o melhor sítio para encontrá-los.

Centro Comercial Colombo, piso 0. Seg-Dom 10.00-00.00

+ Sabi: o minimalismo nórdico mudou-se para Lisboa

+ Saint Laurent já tem loja na Avenida da Liberdade