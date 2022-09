Saint Laurent já tem loja na Avenida da Liberdade

Se há marca que resume a sofisticação da moda parisiense é esta. De portas abertas desde a Primavera, a boutique Saint Laurent na Avenida da Liberdade é a primeira da marca de luxo francesa em Portugal.

No interior, um espaço de linhas depuradas, marcado pelo contraste dos mármores branco e preto, os clientes encontram uma selecção de peças da colecção feminina, com predomínio das carteiras, que ocupam a maioria das estantes. A oferta da loja inclui ainda calçado e algumas peças de pronto-a-vestir, tudo com o famoso monograma YSL.

© Mariana Valle Lima

Fundada por Yves Saint Laurent em 1961, a marca conta, desde Abril de 2016, com a direcção criativa do italiano Anthony Vaccarello. Desde 1999, faz parte da carteira de marcas de luxo do Grupo Kering, proprietário de marcas como a Gucci, Balenciaga e Bottega Veneta.

A nova boutique abriu no espaço até há pouco tempo ocupado pela Dolce & Gabbana, que permaneceu em funcionamento durante cerca de um ano. Em Lisboa, já era possível encontrar peças selecionadas da Saint Laurent na Fashion Clinic e na Stivali, ambas lojas de luxo multimarca localizadas na Avenida da Liberdade e que mantêm a marca no seu portfólio.

Avenida da Liberdade, 180. 21 042 3250. Seg-Dom 10.30-19.30.

+ Leia grátis a edição digital da Time Portugal desta semana

+ À procura de algo especial? Estas são as melhores concept stores de Lisboa