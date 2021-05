Abriu em São Bento um restaurante Veramente italiano

As pizzas de fermentação lenta e os vinhos italianos estão em destaque no novo restaurante da Avenida D. Carlos I.

Quando no Verão de 2018 viajou por Portugal, Igor Penna, natural da região Piemonte, no Norte de Itália, soube que o seu destino passaria pelo nosso país. Foi depois dessa viagem que o cozinheiro e pizzaiolo de 37 anos decidiu fixar-se em Lisboa e começar tudo de novo. Em dois anos, aprendeu a língua, apaixonou-se por uma portuguesa num comboio e abriu em Abril deste ano o Veramente Pizza & Vino, um restaurante tipicamente italiano, que serve pizzas, enchidos e vinho italiano. O produto é o “segredo para manter a autenticidade”, defende o chef, no dia em que recebeu a Time Out na esplanada da sua nova casa.

Depois de muita pesquisa e de calcorrear as ruas da cidade à procura do sítio ideal, Igor encontrou um pequeno espaço na Avenida Dom Carlos I, que remodelou ao pormenor. A atenção recai sob as pizzas de fermentação lenta que saem da cozinha. A massa é fina; os rebordos arredondados, com uma textura suave. As 36 horas de fermentação que se dividem em dois processos, serão o que explica tal sensação ao provar. “Todas as massas têm base integral”, começa por dizer. A farinha é da marca 5 Stagioni e utiliza uma de tipo 01 e outra mais refinada, do tipo 00.

Gabriell Vieira A tábua de enchidos, que em breve passará a ter um tamanho intermédio

Os ingredientes, como o salame picante spianata, a mozzarella fior di latte ou o tomate San Marzano não têm grande segredo. “São poucos produtos mas de nível alto”, aponta o chef no momento em que chega à mesa uma pizza Diavola (14,50€). Além do salame picante, a beringela também está presente e ajuda a confirmar a harmonia do prato, em que a leveza da massa contrasta com o travo picante do spianata. Antes disso, é-nos dada a provar uma tábua de enchidos, a tavola mista (21€), que “é uma viagem a Itália”, explica Igor. A burrata, o presunto de Parma, a mortadella, os queijos gorgonzola e grana padano levam-nos a provar diferentes regiões do país. A acompanhar a tábua serve-se focaccia caseira, feita com a mesma massa utilizada nas pizzas.

O vinho assume um papel de igual destaque. Ao todo, são 19 as referências, italianas e portuguesas. Chegou-nos ao copo um Le Palé Valpolicella Ripasso (6€ copo/ 28€ garrafa), vinho da região de Valpolicella, em que as uvas são fermentadas com restos de uvas Amarone. No fundo, dão-se duas fermentações, tornando-o mais encorpado e harmonioso na boca depois de engarrafado. Se é apreciador, pode pedir uma recomendação a Igor na hora da escolha do vinho.

Gabriell Vieira A pizza de Pistacchio (14€) com mortadella, gorgonzola e grão de pistácio

Durante a semana, há um menu do dia (12€), que inclui o prato seleccionado, uma bebida e café. No dia em que a Time Out visitou o espaço, a sugestão era uma lasanha bolonhesa (12,50€), em que não faltava o ragú caseiro, a pasta fresca, o bechamel, o grana padano e o manjericão.

Há também opções de pizza sem base de tomate, antes com mozzarella fiordilatte. É o caso da Veramente (16€), finalizada com salmão fumado, abacate, tomate cherry, ricotta e manjericão.

Para sobremesa há tiramisu (5,50€) e é o cliente o responsável pela sua montagem. A bolacha é partida e depois regada a gosto com o café e o creme mascarpone disposto sob a mesma. Depois de formadas duas camadas iguais, finaliza-se com o chocolate em pó. Um faça-você-mesmo para rematar a refeição.

Avenida Dom Carlos I, 144 (São Bento). 21 396 0987. Qua-Seg 12.00-15.00/ 19.00-22.30.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ As pizzarias de Lisboa que tem de conhecer