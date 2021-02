Abriu na Parede um talho vegan e vegetariano com entregas na Grande Lisboa

As entregas são feitas todas as segundas, quartas e sábados em Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra e Margem Sul. A loja mantém-se aberta para quem quiser escolher da vitrine.

A palavra animal não entra neste talho. O Asoka Veggie Market abriu na Parede em Janeiro como uma alternativa aos talhos tradicionais onde a carne é o produto nobre – neste talho vegetariano as estrelas da companhia são produtos pré-preparados na loja, sem proteína animal e com ingredientes orgânicos.



A aventura começou quando Diogo Borges e o seu primo Frederico Neves conheceram o chef Asoka, agora responsável pela cozinha. “Um dia convidou-nos para jantar em sua casa e foi nessa ocasião que percebemos de onde vem a sua singularidade”, explicam no site do talho. “Os seus pais vêm de religiões diferentes, sendo que a prática de uma delas está associada à dieta vegetariana. À mesa vimos a fusão das duas ideologias, pratos vegetarianos deliciosamente servidos e degustados ao sabor da conversa e boa companhia”.

A partir daqui o projecto começou a ganhar forma e a crescer na cabeça dos dois fundadores para se materializar num espaço que desse alternativas às pessoas, colmatando também uma lacuna no mercado e facilitando assim o acesso à alimentação plant based a todos.

O Asoka abriu portas ainda em Janeiro, e é na cozinha do espaço que tudo é confeccionado, dando preferência a produtos orgânicos e sempre com receitas caseiras, que são uma reinterpretação de pratos da comida tradicional mas numa versão vegan ou vegetariana.

O menu está dividido entre hambúrgueres, almôndegas, salgados e refeições quentes. Existem três tipos de hambúrgueres à escolha (3,80€/duas unidades): o asoka, de lentilhas e especiarias, o tuga, com seitan fumado e legumes, e o dharma, com seitan fumado beterraba e aveia. As almôndegas vêm em embalagens de oito unidades (3,60€) e podem ser com base de lentilhas e especiarias – as asoka balls – ou as de seitan e beterraba, as dharma balls.

Asoka

A lista de salgados inclui chamuças asoka (4,40€/ quatro unidades), falafel (4,60€/ seis unidades), croquetes de cogumelos (5,50€/cinco unidades) e croqutes de tremoço (5,50€/ cinco unidades).

Quanto às refeições quentes, este talho tem pronto para levar beet Wellington (9€/ 550gr), com recheio de tofu fumado, beterraba, nozes, cogumelos, tudo envolto na massa folhada vegan; empadão de batata doce (5,50€/600gr), com cogumelos, espinafres, cenouras, ervilhas e tofu, ou lasanha bolonhesa vegetariana (8€/700gr).

Existem ainda dois kits de confinamento disponíveis: o kit tapas (22,50€) e o kit brunch (40€). O primeiro traz cinco croquetes de cogumelos, cinco croquetes de tremoço, cinco falafel, quatro chamuças, hummus de tremoço e maionese de castanha. Já o kit brunch vem bem apetrechado para uma refeição em família com um beet Wellington, um empadão de batata doce, uma lasanha bolonhesa vegetariana, dois dharma burgers, dois asoka burgers, dois tuga burgers, oito asoka balls e oito dharma balls, hummus de tremoço e uma dose de newtella para adoçar a boca.

Os produtos são congelados num abatedor de temperatura para conservar a humidade e manter a frescura e valor nutricional – em casa a preparação deve ser feita com o produto congelado directamente na frigideira ou forno.

Apesar de manter as portas abertas, também podem ser feitas encomendas online no site do talho. As entregas são feitas em Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra e Margem Sul, todas as segundas, quartas e sábados.

Avenida Comandante Gilberto Duarte e Duarte, 267b (Parede). Seg-Sáb 10.00-20.00.

+Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Fique em casa e encomende destes restaurantes virtuais em Lisboa