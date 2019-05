Acabaram as filas de espera: o Ramiro agora entrega em casa

A cervejaria Ramiro rendeu-se à tendência actual de entrega ao domicílio e criou o seu próprio serviço. O Ramiro at Home faz entregas em Lisboa, de terça a domingo.

Começou há dois dias e os pedidos têm caído incessantemente, mas a previsão de tempo de entrega ainda se mantém nos 40 minutos, explica Ana Dâmaso, gestora do novo projecto Ramiro at Home.

O site ficou online há dias e a primeira pergunta que lhe faz, assim que tentar aceder, é se é maior de 18 anos. Depois aparece-lhe o menu, dividido entre entradas, mariscos e sobremesa. Não há pedido mínimo e a ementa disponível é o best of da casa. Para começar tem pão com manteiga (3,50€), uma dose de presunto selecção privada 5J Sanchez Romero (14,20€), queijo manchego (5,10€) ou queijo de Azeitão (4,50€). Nos mariscos há um bocadinho de tudo, entre amêijoas à Bulhão Pato (13,50€), canilhas (7,50€, 100 gramas), carabineiros (15€, uma unidade), gamba do Algarve (7,20€, 100 gramas), lagosta (85€/kg), lavagante (75€/kg), ostras (2,50€ a unidade), percebes (6,50€, 100 gramas) ou casco de sapateira (35€ uma unidade, com a sapateira desfiada). A sobremesa é, naturalmente, o famoso prego do lombo (5€).

Pode completar o pedido com bebidas e ficar com a mariscada feita. Há vinhos à garrafa, brancos e tintos, champanhe e espumante, e packs de seis cervejas.

A cervejaria começou nos anos 1950 com uma casa de pasto. Entretanto com a ajuda de programas de televisão e a visita de personalidades do meio gastronómico, as filas aumentaram e para comer o bom marisco da casa é preciso ir preparado para esperar entre um mar de turistas. Este novo projecto, lançado sem alaridos nem grande comunicação, é também uma resposta aos pedidos dos lisboetas para terem os produtos da casa mais acessíveis, sem grandes esperas.

A taxa de entrega varia consoante o código postal – do 1000 ao 1250, 1350 e 1900, a taxa de entrega é 5€, 1300, 1400, 1500, 1600 e 1700 paga 7,50€ e os números 1990 pagam 10€. Outros códigos postais estão sob consulta – não entristeça já. O pagamento é feito no acto da entrega, através de multibanco, e não são aceites pagamentos em numerário.

A par do lançamento do Ramiro em Casa, a cervejaria lançou também uma linha de merchandising, em colaboração com sete artistas plásticos, entre os quais Mariana Sampaio, Fernanda Lamelas ou Gonçalo Jordão. “Desafiámos artistas que já tinham colaborado com o Ramiro a criar produtos inspirados na cervejaria”, explica.

