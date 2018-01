Acabou a espera, David Letterman está finalmente de volta

“Tive um programa durante muito tempo e depois estive muito tempo sem ter um programa e não queiram saber como é bom sair de casa.” Imaginamos que seja tão bom quanto ter David Letterman de volta à televisão, três anos depois de o apresentador ter anunciado a reforma. "O Meu Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman" estreia esta sexta-feira na Netflix.

Seis episódios de 60 minutos. Um convidado em cada programa. Um programa por mês. É nestes moldes que Letterman regressa à apresentação, depois de Late Show.

Como o título da série indica, os convidados de David Letterman não precisam de facto de qualquer apresentação. “Estas são as pessoas que eu admiro”, ouvimo-lo dizer no trailer de avanço do programa. Não é por isso de estranhar que Barack Obama seja o primeiro a sentar-se ao lado do apresentador. Esta será assim a primeira entrevista de Obama, desde que abandonou a Casa Branca.

Netflix

Seguem-se então o actor George Clooney, o rapper Jay-Z, a estrela da rádio Howard Stern, a actriz e comediante Tina Fey e ainda a activista e Nobel da Paz Malala Yousafzai.

Com entrevistas realizadas dentro e fora de estúdio, prometem-se conversas íntimas, profundas, com o humor com que Letterman sempre se apresentou ao longo dos mais de 30 anos de carreira.

Quando em Agosto, a Netflix anunciou o regresso de David Letterman, apanhando todos de surpresa, o norte-americano reagiu, mostrando-se “entusiasmado e sortudo”.

