Academia de Amadores de Música não fica sem casa: compra de edifício aprovada em reunião de Câmara

7,27 milhões de euros é o montante que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai investir na compra do edifício do Estado no número 26 da Avenida de Berna, junto à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, com o objectivo de ali se instalar, sob um contrato de arrendamento, a Academia de Amadores de Música (AAM). A proposta de aquisição do imóvel foi aprovada por unanimidade na manhã desta quarta-feira, 9 de Julho, em reunião de câmara.

“Este executivo municipal, e eu pessoalmente, estivemos empenhados desde o primeiro momento em encontrar uma solução que garantisse a continuidade do trabalho da Academia de Amadores de Música, uma instituição histórica com 140 anos de actividade, na qual se formaram músicos notáveis e que é responsável pela educação artística de centenas de alunos em cada novo ano lectivo", frisa o presidente da CML, Carlos Moedas, em declarações enviadas por escrito à Time Out. Para o autarca, "o encerramento da academia significaria a perda de um património cultural e histórico insubstituível". "Recusámo-nos a aceitar esse cenário", afirma.

A "localização central, na proximidade de transportes colectivos", que foi uma condição estabelecida pela AAM desde que teve conhecimento de que teria de abandonar o edifício do Chiado, onde ensina há mais de 60 anos, é um dos principais motivos para a escolha do antigo centro de recrutamento militar. Por outro lado, o edifício devoluto apresenta "um desenho funcional e racional" e mantém um "estado de conservação aceitável, apesar de ser necessária uma intervenção ao nível da reabilitação funcional e da eficiência energética", pode ler-se na proposta aprovada esta manhã. A obra será custeada pela Academia, que entretanto terá conseguido chegar a acordo com os proprietários do imóvel da Rua Nova da Trindade, no Chiado, para ali se manter até à data de conclusão da intervenção no espaço da Avenida de Berna. As obras poderão começar em breve, ficando a escritura de compra e venda adiada para 2026.

DR via Google Street View O número 26 da Avenida de Berna

"Atentas as características e localização do imóvel considerou-se que a respectiva aquisição por parte do município corresponde a um incremento patrimonial merecedor do esforço orçamental que lhe está inerente", justifica-se na proposta. Tendo o edifício seis pisos, o plano passa por destinar dois à AAM e reservar os restantes para fins de âmbito cultural, ainda por definir.

A possibilidade de aquisição do edifício da Avenida de Berna foi avançada em Maio pelo presidente da Academia de Amadores de Música, quando a negociação ainda estava em curso. A Academia foi fundada em 1884, destacando-se como a mais antiga escola artística privada do país, por onde passaram músicos como Pedro Ayres Magalhães (Madredeus, Resistência, Heróis do Mar) ou Maria João Pires. Funciona há cerca de 80 anos no Chiado, bairro que se vê forçada a abandonar perante o aumento de renda de 542 para 3.728 euros, em 2023, e a falta de alternativas na zona, financeiramente suportáveis, para a instituição.

