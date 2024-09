A Academia de Música de Miraflores vai voltar a abrir as suas portas a todos os que queiram experimentar gratuitamente as modalidades disponíveis. A Semana Aberta d’Os Músicos acontece entre os dias 16 e 21 de Setembro.

Entre as modalidades disponíveis, encontram-se aulas de instrumentos a partir dos seis anos e sem limite de idade (baixo, bateria, canto, guitarra clássica, guitarra eléctrica, piano, piano para cantores e violino), para bebés e crianças dos 4 meses aos 5 anos (iniciação musical e expressão musical) e ainda classes de conjunto, também a partir dos seis anos (coro infantil, coro juvenil, coro adulto, combo, formação musical para cantores, harmonização para cantores e orquestra de violinos).

Os Músicos nasceu em Setembro de 2015, aquando da inauguração da academia de música de Miraflores, que promove um regime de inclusão e flexibilidade ao disponibilizar aulas a alunos de todas as idades e níveis de aprendizagem, com a possibilidade de inscrição em qualquer altura do ano. Para participar na Semana Aberta, deverá apenas reservar um horário através do formulário online, no site da academia, ou contacto directo com a secretaria.

Os Músicos – Academia de Música de Miraflores, Rua D. António Ribeiro, 7C (Algés-Oeiras). Seg-Sex 10.00-13.00/ 14.00-21.00, Sáb 09.00-13.00. academia@osmusicos.pt / 216 046 523

+ Lisboa vai ter um mês de concertos de música clássica gratuitos