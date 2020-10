Academia de “street arts” de Benfica inaugura já este fim-de-semana com aulas grátis

Experimentar aulas gratuitas, conhecer as instalações e ficar a par dos preços e horários. É esta a proposta do coreógrafo Cifrão, autor do projecto.

Street dance, música, artes plásticas, audiovisuais e até medicina chinesa: o novo Arcade Dance Center de Benfica quer promover uma vida activa e saudável em todas as idades. O projecto é do coreógrafo Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão, que celebrou um protocolo com a Junta de Freguesia de Benfica. A abertura do espaço está marcada para este sábado, 17 de Outubro, junto ao jardim do Palácio Baldaya, na Estrada de Benfica. Quem fizer reserva poderá experimentar várias aulas de dança sem ter de abrir os cordões à bolsa.

“Este projecto tem uma forte componente social, com vagas específicas para jovens encaminhados pelo tecido associativo local”, explica em comunicado Ricardo Marques, presidente da Junta de Freguesia de Benfica. “Todos os moradores de Benfica vão usufruir de 20% de desconto no acto da inscrição, uma vez que o objectivo é promover a prática da actividade física e colocar à disposição dos nossos fregueses o maior leque de ofertas desportivas no bairro.”

No sábado, dia 17, poderá experimentar barra de chão, hip-hop, dance-hall, commercial, popping e house, com Laura Lima (10.15), Sara Martins (10.30), Kate Byednenko (12.00), Joana Lima (14.00), Raquel Arci (15.00), Silvio Ferreira (16.00), Gonçalo Cabral (17.00) e Joana Harris (18.00). Já no domingo, 18, há open style, locking e mais house e hip-hop, com Filipe Rico (14.00), Fausto Bellucci (15.00), Vítor Kpez (16.00), Hugo Marmelada (17.00) e Vasco Alves (18.00). A participação em qualquer uma das actividades programadas é grátis, mas requer pré-reserva através de e-mail (playerone@arcadedancecenter.com) ou por telefone (910 786 972).

Para mais informações, basta consultar as páginas de Instagram e Facebook do Arcade Dance Center, onde poderá encontrar o preçário e o calendário de aulas até ao final de Outubro.

Estrada de Benfica, 701A. Sáb a partir das 10.15 e Dom a partir das 14.00. Grátis, mediante reserva.

+ Gaste calorias sem gastar dinheiro nestes ginásios ao ar livre em Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana