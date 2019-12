Academia Time Out lança competição culinária

Acha que é um mago na cozinha e que os seus cozinhados são dignos de serem postos à prova? Então junte-se a um amigo e embarque na nova competição que a Academia Time Out criou para si.

Em Janeiro, a Academia Time Out lança a Combat Kitchen, a actividade perfeita para todos aqueles que gostam de aliar a paixão pela cozinha ao espírito competitivo.

Só precisa de trazer um ajudante, puxar pelo seu lado mais criativo e esmerar-se no sabor e apresentação, com um prato digno de chef. Para tal, é-lhe dada uma caixa com ingredientes mistério com a qual terá que recriar uma receita na perfeição.

O combate é liderado pelo chef Rodrigo Meneses, que não só irá escolher o melhor prato como também ajudará todos os participantes a fazerem a sua melhor receita de sempre. A dupla vencedora é premiada com o troféu da Academia Time Out.

A primeira edição acontece no dia 25 de Janeiro e a participação tem um custo de 60€ para duas pessoas, que inclui jantar e bebidas.

Time Out Market (Cais do Sodré). 25 de Janeiro. 60€

