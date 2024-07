Acesso da Segunda Circular ao Eixo Norte-Sul vai ser cortado durante duas noites

É um corte temporário, fora das horas de ponta, numa obra há muito prevista e que está em marcha desde Fevereiro. Ainda assim, não deixa de afectar o fluxo do trânsito entre duas das vias mais concorridas de Lisboa – e do país. Esta quinta-feira, 25 de Julho, a partir das 22.00, deixam de passar carros no acesso 6 da Segunda Circular ao Eixo Norte-Sul (sentido Lisboa-Almada). A circulação é retomada às 06.00 do dia seguinte. Na sexta-feira, 26, volta a acontecer o mesmo até às 6.00 de sábado, 27.

O acesso 6, entre os quilómetros 5 e 7 da Segunda Circular, é conhecido como nó de Telheiras e a informação sobre este corte ao trânsito é avançada pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, território onde decorre a obra da Infraestruturas de Portugal (IP). Os trabalhos vêm avançando desde o Inverno e o caderno de encargos prevê que se minimizem os constrangimentos rodoviários. Nesta fase, contudo, a intervenção exige que se se impeça a circulação durante duas noites.



Em causa está a reparação de “anomalias verificadas no pavimento do ramo de entrada da Segunda Circular, bem como no talude contíguo e [no] muro de espera existente no pé deste”, lê-se no site da IP. “Trata-se de uma anomalia no pavimento do ramo, com uma fissura de abertura expressiva ao longo da linha que separa a via de circulação do ramo e a respectiva berma direita. A zona em causa do IP7 [que integra o Eixo Norte-Sul] desenvolve-se em aterro, com uma altura de cerca de 12 metros.”

A obra tem uma duração total de seis meses e custa 650 mil euros.

