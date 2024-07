Transportes no Montijo e Alcochete reforçam horários e ganham novas ligações

A partir de 1 de Agosto, as melhorias deverão ser visíveis na rede de transportes com ligação a Alcochete e ao Montijo. Novas ligações directas a Lisboa e a Alcochete, bem como percursos prolongados "que ampliam a cobertura territorial e a eficiência da rede" foram anunciados pela empresa Carris Metropolitana (CM), na semana passada. A "crescente procura" identificada pela organização dita também que os horários de algumas linhas saiam reforçados, "resultando em alterações num total de 14 linhas", contabiliza a CM.

Uma das linhas que transporta maior número de passageiros na zona, a 4600, e que liga o Barreiro a Alcochete, terá dois novos percursos integrados (bem como um reforço na frequência de autocarros). O resultado é uma ligação mais directa a Alcochete, através de São Francisco.

Já na ligação a Lisboa, "foram acrescentados 55 novos horários nos dias úteis, 59 aos sábados e 57 aos domingos, distribuídos entre as linhas 4702, 4704, 4705 e 4707", sendo que os bairros do Areias e do Esteval, no Montijo, passam a ter conexão directa à capital, detalha a CM.

Também os percursos até ao Freeport, em Alcochete, normalmente com grande fluxo de consumidores e trabalhadores, foram prolongados a partir das linhas 4600, 4501 e 4504. O Barreiro e o terminal do Montijo passam, assim, a ter ligações directas àquela grande área comercial. Foram, ainda, criados mais horários na linha 4702, com ligações directas entre Alcochete e Lisboa.

+ Neste festival, há guerra, amor e música de Maria Bethânia