Neste festival, há guerra, amor e música de Maria Bethânia

A nova edição do Try Better, Fail Better chega esta sexta-feira e este sábado, 26 e 27 de Julho, ao Teatro Taborda. O espaço da Costa do Castelo acolhe quatro projectos, entre o teatro e a dança, que são apresentados ao longo dos dois dias. Os trabalhos seleccionados são o resultado de uma residência artística no Taborda e podem ser vistos, em ambas as datas, entre as 17.00 e as 22.30.

De Terra e Sangue, com encenação e interpretação de Jade Cambournac, leva a cabo uma reflexão acerca do conflito entre Israel e a Palestina e acerca dos dois povos, articulando elementos textuais, imagéticos, físicos e musicais. Graus Diferentes é uma peça de dança criada por Sara Vujadinovic. Em palco, os quatro intérpretes dançam em torno da ideia e do objectivo que movem uma coreografia.

Mara Nunes assina Mais Amor, que segue a história de duas pessoas que, acompanhados de ambientes sonoros electrónicos, se apaixonam, mas que não veem o amor da mesma forma. Por fim, a compositora e cantora brasileira Camila Masiso protagoniza Masiso canta Bethânia, em que explora a obra de Maria Bethânia. A sua performance conta com a presença de mais dois músicos.

Este ano, o festival teve uma edição Lab Edition, em que foi possível assistir aos ensaios dos projectos, a 12 e 19 de Julho.

Voltando à programação, na sexta-feira, depois de apresentadas as peças, há uma conversa entre os criadores e o público e um DJ set da dupla performativa L.S.D., que junta o conceito de estátua viva à música. Já no sábado, a partir das 22.30 e até à 01.00, a festa de encerramento do festival faz-se ao som de Plena&tudo, projecto de duas amigas que cruza o jazz, o disco, a bossa nova, e o house.

Após o festival, a equipa da companhia Teatro da Garagem vai escolher um dos quatro projectos para fazer parte do seu programa de acolhimento, em 2025, no Teatro Taborda.

Teatro Taborda. 26-27 Jul. Sex 17.00-22.30, Sáb 17.00-01.00. 12€-15€

