Arraial Triste de Ana Moura dá música a Alcântara, já esta sexta-feira

Há dois anos, Ana Moura começou a montar o próprio arraial fora de época. À boleia de um dos êxitos do seu último álbum, Casa Guilhermina, o Arraial Triste é uma espécie de espelho das afinidades musicais da cantora, ao mesmo tempo que convida a cidade a juntar-se à festa. A terceira edição está marcada para a próxima sexta-feira, 26 de Julho, e, à semelhança no ano passado, acontece no Village Underground, em Alcântara.

As portas abrem às 17.00. No cartaz, anunciado esta segunda-feira pela própria cantora nas redes sociais, está o nome de Lena Conde, teclista e cantora, indetectável no Instagram. A festa segue à base de DJ sets – com a dupla Cherry Knot, Gonçalo Afonso, membro da entourage da anfitriã, Sinnotsin, uma habitué das noites do Dengo Club, e Violet, DJ veterana das pistas alternativas. Provável, ainda que à margem do calendário, fica ainda a participação de Ana Moura no espectáculo que ela própria monta.

A festa a céu aberto dura até às 23.00, mudando-se depois para o espaço interior, onde segue até às quatro da manhã. A entrada é gratuita, mas a reserva de bilhete online é obrigatória através de um link disponibilizado pela cantora no Instagram. A entrada será ainda limitada à lotação do espaço e as primeiras 100 pessoas a entrar, têm direito a um leque temático.

Avenida da Índia, 52 (Alcântara). Sex 17.00-04.00. Entrada livre

+ As ruas de Lisboa vão voltar a encher-se de ilusionistas em Agosto