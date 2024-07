As ruas de Lisboa vão voltar a encher-se de ilusionistas em Agosto

São quase duas centenas de actuações que vão animar as ruas de Lisboa entre os dias 20 e 25 de Agosto, a partir das 11.00. O festival internacional Lisboa Mágica está de volta para a 12.ª edição, com um programa gratuito que se estende por 13 locais da cidade.

Argentina (Gonza Martini), Brasil (Rafael Titonelly), Espanha (Adrián Carratalá, David Navares, Javi Rufo, Joaquin Matas e Pepe Lirrojo), Inglaterra (Ben Woodward e James James), Itália (Flip Mattia), Japão (Keiichi Iwasaki e Naoko), Singapura (Brylights e Jonathan Goh) e, claro, Portugal (Zé Mágico) são os países de origem dos 15 mágicos que vão animar, de manhã e de tarde, o Arco da Rua Augusta, a Praça do Município, o Largo do Carmo, o Largo do Chiado, o Jardim Avelar Brotero, o Jardim da Estrela, o Parque Bensaúde, o Palácio Baldaya, o Parque Ribeirinho Oriente, o Jardim Fernando Pessa, o Parque Tejo, a Praça Luís de Camões e o Jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta.

Ao todo, são 175 espectáculos de acesso livre, repartidos por 13 locais da cidade, com direcção artística do ilusionista Luís de Matos,. O programa completo está disponível para consulta online. Destacando o talento nacional deste cardápio, o ilusionista José Pereira, mais conhecido por Zé Mágico, ficou conhecido por ter participado no Got Talent em 2021, tendo organizado este ano, em Janeiro, o Mostra Meta Magic, o primeiro festival de magia de Viseu.

Vários locais. 20-25 Ago, vários horários. Grátis

+ Este Verão, a Time Out Lisboa vai para o Algarve