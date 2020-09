Actividade cultural em Sintra grátis até ao fim do ano

No ano em que se assinala o 25.º aniversário da elevação de Sintra a Património Mundial, a Câmara Municipal decidiu retomar a programação cultural com entrada livre até ao final de 2020. O primeiro espectáculo gratuito desta rentrée, que é também o primeiro concerto da Orquestra Municipal de Sintra – D. Fernando II, está marcado para a próxima segunda-feira, 5 de Outubro, no Centro Cultural Olga Cadaval.

Entre as diferentes propostas confirmadas, destacam-se concertos de artistas como “The Black Mamba, Rui Veloso, Luís Represas e Mário Laginha Trio”, sublinha em comunicado Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra. Mas o programa, já disponível para consulta online, contempla também recitais no MU.SA – Museu das Artes de Sintra, ópera no Palácio Nacional de Queluz e música barroca nas igrejas de todo o concelho. Já para não falar dos espectáculos de dança e teatro no Centro Cultural Olga Cadaval.

A esta programação aliam-se ainda os Museus Municipais de Sintra, que têm entrada gratuita para todos desde 2019. Mas o destaque vai para a inauguração, a 4 de Dezembro, de uma nova exposição no Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas. Antes, a 16 de Outubro, o MU.SA inaugura uma exposição dedicada à colecção “Camiliana de Sintra”, classificada em 2020 como Bem Cultural de Interesse Público.

Se já está a pensar em abrir a agenda e organizar os seus próximos passeios, tenha atenção: o acesso aos concertos no Centro Cultural Olga Cadaval, que compõem esta iniciativa, carece de reserva antecipada exclusivamente no site da Ticketline. Os bilhetes são limitados à lotação disponível.

Sintra. Vários locais e horários. Entrada livre.

