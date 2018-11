Adeus Frank, olá Claire! Está aí a última temporada de "The House of Cards"

Há um vazio do tamanho de Kevin Spacey na sexta e última temporada de House of Cards, que se estreia esta sexta-feira no TVSéries.

O actor que fazia de Frank Underwood, o político imoral em torno de quem a série gravitou durante as primeiras cinco temporadas, foi despedido há um ano, depois de várias pessoas o terem acusado de assédio sexual. Isso obrigou os produtores e argumentistas a reescreverem e repensarem tudo, e ainda assim a sua falta faz-se sentir na nova temporada. A vários níveis.

Quem viu os trailers que foram partilhados nos últimos meses sabe que Frank Underwood está morto, no entanto o seu espectro paira sobre a história. Paira, sobretudo, sobre a sua viúva, Claire Underwood (a óptima Robin Wright), que assumiu a presidência dos Estados Unidos depois da demissão do marido, no final da anterior temporada. Os novos episódios começam 100 dias depois da sua tomada de posse.

À falta de Frank, esta é finalmente a história de Claire Underwood. Uma figura sitiada, que procura governar o seu país ao mesmo tempo que, por um lado, lida com velhos aliados e rivais políticos e, por outro, tenta evitar que os crimes cometidos por ela e pelo marido ao longo dos anos sejam revelados. Os derradeiros oito episódios de House of Cards vão andar à volta destas questões.

Para colmatar a ausência de Kevin Spacey, há também nomes novos no elenco. Destacam-se Greg Kinnear (Uma Família à Beira de Um Ataque de Nervos) e Diane Lane (Infiel) nos papéis dos irmãos Shepard, bilionários com uma grande influência sobre a política americana e, aparentemente, uma longa história com os Underwood. Além disso, veteranos da série como Michael Kelly (Doug Stamper), Jayne Atkinson (Catherine Durant), Derek Cecil (Seth Grayson) ou Campbell Scott (Mark Usher) têm agora um maior ou renovado protagonismo.

TVSéries. Sex 00.00 (estreia T6).