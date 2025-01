Adeus, Helsínquia. Alvalade perde uma das pastelarias mais antigas

Tinha "mais de 60 anos", "os produtos eram bons, mas o melhor eram os clientes que aqui vinham sempre, há muitos anos, gerações", conta à Time Out o filho de um dos antigos sócios da pastelaria Helsínquia, Tiago Costa, gerente do espaço em frente, a Nova Bagdad, para onde passou grande parte da equipa, dos produtos e do modus operandi da extinta Helsínquia, na Avenida da Igreja, em Alvalade.

De acordo com o responsável, o espaço foi vendido no final do ano ao grupo Portugália. Está agora de portas encerradas, com um aviso de "obras de remodelação por tempo indeterminado". As obras acontecerão, sim, mas não para se voltar a comer os menus de almoço por 11 euros, "para os trabalhadores do bairro", nem os fofos de Belas ou as empadas já recomendadas pela Time Out. No número 12 da Avenida da Igreja deverá abrir uma Brasserie de L'Entrecôte, prevê Tiago Costa. A Time Out tentou contactar o grupo de restauração para confirmar o negócio, mas ainda não obteve resposta.

"Mais de 60 anos" de bairro

Antes de ser Helsínquia, a pastelaria de Alvalade viveu como leitaria A Nova Arganilense, não sabendo nenhum dos responsáveis questionados pela Time Out a idade exacta do espaço, mas assegurando os seus mais de 60 anos, 42 sob a mesma gerência.

Para Tiago Costa, o fecho da Helsínquia, que não se deveu a dificuldades no negócio (o espaço estava quase sempre cheio), é "uma pena" e uma repetição do que a cidade tem visto acontecer nos últimos anos. "As pequenas casas estão a ser entregues ao grande capital", lamenta.

No grupo de Facebook Bairro de Alvalade, são vários os frequentadores e simpatizantes da Helsínquia a manifestar tristeza pelo fim do estabelecimento de cariz tradicional. "É, ou era, para todas as idades e velocidades", descreve um deles. "Era o meu café da juventude, era o ponto de encontro, passávamos horas aí na converseta", recorda outra. Em suma, "vai deixar saudades".

