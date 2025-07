Afinal, Bob Vylan já não vão abrir os concertos de Gogol Bordello em Portugal

Os Bob Vylan já não vão actuar em Portugal. O duo britânico foi oficialmente retirado da digressão europeia de Gogol Bordello, que passa por Lisboa a 11 de Outubro e pelo Porto no dia seguinte. Em causa estão declarações proferidas durante a actuação de Bob Vylan no festival Glastonbury, no Reino Unido, onde entoaram cânticos contra o exército de Israel, incluindo frases como “Death, Death to the IDF” e “Free, Free Palestine”, perante uma audiência repleta de bandeiras palestinianas.

A decisão foi confirmada tanto pelo próprio grupo inglês como por Gogol Bordello. Numa publicação no Instagram, os Bob Vylan afirmam que tiveram de cancelar a digressão europeia devido a “questões logísticas”, e prometeram regressar aos palcos continentais nos festivais de 2026. Já os Gogol Bordello esclareceram publicamente que a decisão teve origem na promotora responsável pelos concertos na Alemanha, que cancelou a participação do duo nos espectáculos agendados naquele país. “Esta não foi uma decisão nossa”, garantem.

“No rescaldo [dessa decisão], decidimos retirar os Bob Vylan desta digressão, até podermos compreender a situação na íntegra. Após a explicação dada pelos Bob Vylan, discutimos a possibilidade de se juntarem a nós noutras datas. Infelizmente, e logisticamente, não lhes é possível participar nesta digressão, dadas as circunstâncias. Trabalhámos arduamente com eles de forma a encontrar uma solução, mas tal não foi possível”, lê-se ainda no comunicado. A banda norte-americana acrescenta que “os Gogol Bordello são compostos por membros de diversas nacionalidades, e promovem a compreensão entre povos e a liberdade de expressão – a partir de todas as perspectivas”.

Em Julho, a Time Out contactou a promotora responsável pelos concertos em Portugal, a Last Tour, que garantiu que, até esse momento, não tinha sido informada sobre o possível cancelamento da presença dos Bob Vylan nos espectáculos de Lisboa e Porto. À data, os concertos mantinham-se conforme anunciados em Março, com a presença confirmada da dupla britânica como banda de abertura.

Recorde-se que, após a actuação em Glastonbury, os Bob Vylan foram alvo de uma investigação policial em Inglaterra, perderam o visto para entrar nos Estados Unidos e viram outros concertos cancelados em cidades como Manchester ou Colónia. A actuação no festival britânico, transmitida em directo pela BBC, levou também a um pedido de desculpas por parte da emissora britânica. O duo, formado por Bobby Vylan e Bobbie Vylan, é conhecido pelas suas letras politizadas e por cruzar sonoridades de punk, grime e hip hop.

LAV – Lisboa Ao Vivo (Chelas). 11 Out (Sáb) 21.30-23.30. 42€-45€

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook