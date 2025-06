Afinal, espaço de brincar do Príncipe Real vai ter vedação

"Após a auscultação de vários pais preocupados com a segurança do novo espaço de brincar [do jardim do Príncipe Real]", a Junta de Freguesia da Misericórdia, responsável pela obra, "decidiu rever o projecto e implementar uma vedação de segurança", comunica o organismo. Embora o projecto de arquitectura cumprisse todos os requisitos legais, nomeadamente a distância de segurança em relação à via de circulação automóvel, e se baseasse nos conceitos de "brincadeira livre" e de uma comunicação mais directa com o jardim, a Junta (que já havia avançado com estudos no sentido de poder incluir uma vedação no local) decidiu rever o projecto, "pelo maior conforto dos pais", especifica à Time Out fonte do organismo.

A notícia da mudança surge na sequência de uma petição assinada por um grupo de cidadãos e dirigida, esta semana, à Junta de Freguesia e à Câmara de Lisboa, exigindo a colocação de uma vedação em torno do novo parque, cuja obra arrancou em Abril. Os motivos elencados são a proximidade com a via de circulação automóvel, a presença frequente de animais no parque (com eventuais consequências ao nível da segurança e da higiene, na visão dos peticionários) e a pressão turística e de lazer nocturno sobre o jardim.

Sobre o primeiro ponto, o projecto já previa uma baia metálica de protecção junto à estrada; sobre o segundo, a legislação prevê que os animais não possam andar sem trela e que os donos são responsáveis pelos seus comportamentos no espaço público. Já o terceiro ponto "não será resolvido pela vedação". Ainda assim, a Junta diz compreender que os pais possam sentir-se mais seguros e confortáveis com a existência de uma vedação.

DR Novo desenho, já com a vedação (a cor-de-rosa)

Em comunicado, o organismo esclarece ainda que, "na elaboração deste projecto, para além de imperarem as devidas medidas de segurança, foi contemplada a necessidade de seleccionar brinquedos adaptados a todas as idades e de forma a promover novos desafios". O espaço "contempla uma área de circulação livre, que promove uma maior interacção dos cuidadores com as crianças, contribuindo assim para o seu desenvolvimento integral e para o desenvolvimento da noção de 'risco calculado' através do brincar", pormenorizam.

O novo espaço de brincar do Príncipe Real deverá ser inaugurado em meados de Julho, ainda sem a vedação, que será colocada a posteriori.

