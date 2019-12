Ágata, espuma e funaná: o regresso do Baile do Engate

Depois de ter anunciado o fim, o Baile do Engate regressa no sábado ao Teatro Ibérico para uma festa única com a cantora Ágata. Contamos-lhe mais sobre a noite que tão cedo não se repete.

Guerras de almofadas, lutas na lama, mágicos, danças de olhos vendados, pratos com minhocas e gafanhotos, piscinas de bolas e um ritual xamânico. Já se viu um pouco de tudo no Baile do Engate, a festa organizada pela companhia de teatro de João Garcia Miguel que desde 2016 animava as noites alfacinhas. Animava, leu bem. Depois de bailes regulares todos os meses, a companhia anunciou o fim da festa – a última foi em Novembro de 2017.

“Decidimos fazer uma pausa e agora vamos fazer um único baile”, conta Sara Ribeiro, actriz da companhia que está no Teatro Ibérico há três anos e uma das organizadoras da festa. “Será um acto único, não há previsão de haver um próximo.”

Quando acabou, o Baile do Engate era um sucesso na noite da cidade, mas a companhia queria focar-se nos seus trabalhos. “Organizamos a festa com meios reduzidos e a equipa também é reduzida, deixou de ser possível para nós aquele ritmo uma vez por mês.”

Com início sempre às dez da noite – e até às cinco da manhã – o Baile do Engate (a inspiração para o nome vem da “Canção do Engate” de António Variações) ocupa o teatro inteiro, localizado em Xabregas, com DJs, concertos e performances, e tem como objectivo “homenagear o corpo enquanto objecto performativo”, continua a actriz.

Neste regresso, o Baile mantém a tradição dos seus apresentadores, os Padrada Boyzband, além da própria Sara. Traz ainda uma surpresa de Natal, com a cantora Ágata a cantar três dos seus grandes temas. Há tempo para performances, para uma demonstração da luta tailandesa muai-thai e também para uma battle num andaime de três bateristas (Ivo Costa, Márcio Pinto e Marcos Alves).

A noite não acaba sem um concerto do cabo-verdiano Julinho da Concertina, uma lenda do funaná, e terá também direito a uma festa de espuma durante o DJ set de Márcio Pinto. No meio disto tudo ainda está prometido fogo de artifício e uma tattoo run com Françoise Tattoo. É de aproveitar, até porque não sabemos quando – ou se – chegará o próximo Baile do Engate.

Sábado, 22.00-05.00, no Teatro Ibérico. Rua de Xabregas, 54 (Xabregas). 12€

