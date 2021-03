Agora a happy hour pode ser em sua casa com a Cocktail InBox

Acabar um dia de (tele)trabalho com um cocktail na mão parece-lhe boa ideia? Então dê uma vista de olhos ao Cocktail InBox, um novo negócio portuense, nascido no confinamento, e que lhe leva cocktails clássicos a casa.

Foi no final de 2020 que, com "o objectivo principal de dar a conhecer a todos os portugueses o mundo e cultura dos cocktails", Bruno Gonçalves criou este projecto em parceria com André Martins. Ambos já tinham experiência em hotelaria e o primeiro também com algumas valências na área da coquetelaria e do serviço de bar.

É no Facebook e no Instagram que pode ficar a conhecer melhor este negócio, onde pode encomendar uma série de cocktails clássicos e reconhecidos pela IBA - International Bartenders Association. É o caso da Cuba Libra, do Daiquiri, da Margarita, do Cosmopolitan, do Dry Martini, entre muitos outros. Como a escolha é muita, para ajudar os clientes a tomar uma decisão, no dia 21 de cada mês é lançada uma lista com recomendações de nove bebidas, mas os restantes continuam a estar disponíveis para encomenda.

Todos os cocktails são entregues dentro de uma caixa, que faz lembrar outros tempos, e é lá dentro que vem tudo o que precisa. Para já, apenas pode comprar as bebidas numa modalidade que os fundadores chamam de "Bota a Baixo", que consiste no envio de garrafas de 100ml com os cocktails já misturados e que só precisam de ir para o frigorífico. Quando os quiserem beber, os clientes só precisam de agitar e colocar num copo com gelo.

A partir de Abril, vai começar a estar disponível uma nova opção, com o nome "Arma-te em Barman", e aí a conversa já vai ser outra. Os packs vão ter frascos com os ingredientes necessários para fazer o cocktail, como um profissional, e é o cliente que tem de arregaçar as mangas. Paralelamente, na Cocktail InBox também vão começar a vender pequenos kits de bar, para ter tudo o que precisa para fazer as suas bebidas. Tanto estas caixas, como as mencionadas anteriormente, vêm acompanhadas de um livro de instruções. Mas há mais bebidas para provar, inseridas na iniciativa "Apoia um Barman". "Convidámos três barmen para [cada um] desenvolver um cocktail de autor e o colocarem na nossa página para venda. O lucro de cada cocktail reverte a favor do barman", esclarece Bruno.