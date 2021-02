Agora é possível entrar pelo Cinema São Jorge adentro sem sair de casa

As visitas estão disponíveis gratuitamente a partir de qualquer casa com o objectivo de aproximar os públicos a esta sala mítica da cidade.

Ir ao cinema sem sair de casa é um bom plano, mas não é o que está a pensar. Não é para ligar a TV e deixar rolar um filme. Falamos das mais recentes visitas virtuais criadas pelo Cinema São Jorge que lhe dão a conhecer tanto a história desta mítica sala lisboeta como os recantos do espaço, em 360º, para matar saudades.

“2020 foi o ano em que começámos a alternar portas abertas com portas fechadas. E por isso tentámos arranjar forma de tê-las franqueadas em permanência, mesmo que virtualmente”, referem comunicado, numa altura em que o Cinema São Jorge tem mantido alguma da programação que estava prevista acontecer presencialmente no online.

Foi a pensar em manter activa uma das salas mais emblemáticas da cidade que agora ficam disponíveis para todos os conteúdos Cinema São Jorge: o que é isso? e a visita 360º às instalações. A primeira decorre do projecto educativo Afim de Filmes, e conta a história desta sala com ajuda do narrador da casa que vai desvendando segredos do Cinema São Jorge e como a 7.ª Arte afecta a vida de todos. Esta visita, que pode assistir aqui, tinha sido pensada inicialmente para escolas, ficando agora disponível para todos até 28 de Fevereiro.

Quanto à visita 360º, essa leva os visitantes pelas várias salas do Cinema, numa iniciativa em colaboração com a Direcção Regional de Cultura do Norte, e permite que entre dentro do São Jorge sem pôr os pés na rua. A visita pode ser feita aqui.

