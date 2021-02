O ‘Culto’ da RTP Palco vai meter a poesia a dialogar com outras artes

A partir desta sexta-feira, 5 de Fevereiro, há poesia para ver e ouvir na plataforma digital RTP Palco. A série Culto, com direcção artística de Paulo Campos dos Reis e realização de Ricardo Reis, convida 19 artistas nacionais das áreas da música, da representação e da dança a declamarem poemas de grandes nomes da língua portuguesa, cruzando esses momentos com outras expressões artísticas, no Parque dos Poetas, em Oeiras.

Em cada um dos nove episódios, dois artistas apresentam leituras de poetas consagrados ou emergentes aproximando expressões artísticas e procurando “desassossegar as formas tradicionais de dizer e fazer poesia”. O resultado destas junções artísticas são momentos que revelam “afinidades surpreendentes entre texto, voz, espaço, movimento e câmara”, detalha uma nota de apresentação do projecto. No primeiro episódio, Beatriz Batarda declama os poemas de Natália Correia e de Filipa Leal, cruzando-os com uma criação coreográfica da bailarina Vera Mantero.

Mais para a frente, é a vez da actriz Teresa Coutinho se juntar a Noiserv para ler David Mourão-Ferreira e Raquel Nobre Guerra (12 Fev). Na semana seguinte, Herberto Helder é interpretado pelo percussionista uruguaio Andres Tarabbia Pancho e pelo actor Pedro Lamares (19 Fev). No último episódio do mês, o actor Paulo Campos dos Reis e o escritor Francisco Camacho exploram o mundo de António Ramos Rosa a partir da dança e da palavra (26 Fev).

Na primeira quinzena de Março, a música funde-se com a poesia. Primeiro, Nuno Moura declama poemas da sua autoria e de nomes maiores como Alexandre O’Neill e Mário Cesariny, com acompanhamento musical de Carlos Zíngaro (5 Mar). Depois, Ana Deus e Luca Argel cruzam a música do seu duo com a poesia de Fernando Pessoa, de Carlos Drummond de Andrade, Ana Farrah Baunilha e Regina Guimarães (12 Mar).

Mais tarde, a actriz Cirila Bossuet declama Alda Lara e Gisela Casimiro, enquanto os bailarinos Wavovádio Gomes e Luísa Bossuet dançam peças do repertório do Ballet Nacional de Angola, do qual foram fundadores (19 Mar); e o bibliófilo Isaque Ferreira lê Bocage e o músico Manuel João Vieira interpreta um tema próprio e improvisa na poesia (26 Mar). O ciclo termina com o actor Diogo Dória a revisitar Mário Cesariny, Rui Cinatti, Ricardo Reis e Carlos de Oliveira, enquanto o artista e performer João Fiadeiro revisita e adapta uma criação sua (2 Abr).

O projecto, que resulta de uma parceria entre a MUSGO Produção Cultural e a câmara de Oeiras, será também transmitido nas redes sociais das respectivas entidades.

