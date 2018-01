Agora há Raffi’s Bagels na Estefânia

A receita de família de Raphael Schneider chegou a Campo de Ourique há três anos. Há três semanas abriu uma nova loja de bagels na Estefânia, a meio caminho entre o Saldanha e a Avenida Almirante Reis. E não quer ficar por aqui.

Na loja de Estefânia há o espaço que na pequena sala de Campo de Ourique falta: são 80 lugares na sala e outros tantos no jardim interior que inaugura esta semana e que vai permitir ao novo Raffi’s Bagels abrir para eventos privados e festas. “É uma experiência completamente diferente da de Campo de Ourique”, diz-nos Raphael Schneider ao telefone, falando do facto de estar num bairro essencialmente residencial. Aqui há trabalhadores que entram para a sua hora de almoço, embora haja também a ligação à Estefânia que “é uma área residencial a crescer”, continua. “Queríamos uma zona que não fosse turística e que nos desse a possibilidade de fazer coisas diferentes, de ter mais produtos frescos, da estação, produzidos aqui perto”.

É por isso que Raphael anda agora mais próximo de mercados biológicos para encontrar os ingredientes para as sopas feitas no dia e que são uma novidade só da loja da Estefânia. As saladas são outra novidade desta casa: chamam-se "salads in the city" e não escondem a sua referência no nome de cada um dos pratos. Há a Samantha, com ingredientes como massa, tomate cherry e queijo mozarella (6,90€); a Carrie, com frango marinado, curgete e avelãs (6,90€); a Miranda, com quinoa, grão e queijo de cabra (7,20€); a Charlotte, com rúcula pimento assado e laranja em gomos (7,60€); e - a necessária personagem masculina - a Mr. Big, com salmão lentilhas e rúcula (7,90€).

Os bagels continuam os mesmos de sempre, com a adição do novo Soho, com um creme de caril, frango marinado e abacate (5,30€) só à venda nesta segunda loja da marca.

A Raffi's Bagels da Estefânia, para além de uma nova experiência de restaurante, marca também uma aproximação dos bagels aos produtos frescos diários – há sumos prensados a frio, feitos todos os dias em três conjugações de sabores – e a novas ideias de alimentação.

Ainda este mês estreiam-se os bagels vegan e lá para Março há-de chegar um brunch com estas sandes inconfundíveis e cheio de produtos frescos.

Rua Pascoal de Melo, 140 (Estefânia). Seg-Sáb 9.30-19.30.

