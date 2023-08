Agosto é em Technicolor na Cinemateca

A Cinemateca volta a estar aberta no mês de Agosto, que é inteiramente reservado a um ciclo: “Technicolor: o Esplendor da Cor”. Com sessões às 19.00 e às 21.30, respectivamente na Sala M. Félix Ribeiro e na Esplanada (estas ao ar livre), vai ser exibida, ao longo do mês, uma selecção muito variada de grandes filmes feitos no processo de technicolor, quase todos em película 35 mm.

O ciclo arranca logo na terça-feira, 1, pelas 19.00, com a exibição de Marabunta (1954), de Byron Haskin, seguido de O Feiticeiro de Oz, a partir das 21.30, na Esplanada. E termina a 31 de Agosto, uma quinta-feira, com O Mundo Nos Seus Braços, de Raoul Walsh, em mais uma sessão ao ar livre.

Pelo meio, será ainda possível ver clássicos como Loucura em Veneza, de David Lean; Ele, Ela e o Marido, de Stanley Donen; O Ladrão de Bagdad, de Michael Powell, Ludwig Berger e Tim Whelan; Inconquistáveis, de Cecil B. DeMille; Hatari!, de Howard Hawks; 20.000 Léguas Submarinas, de Richard Fleischer; O Céu Pode Esperar, de Ernst Lubitsch; O Pirata Negro, de Henry King; A Feira da Vaidade, de Rouben Mamoulian; A Passagem do Noroeste, de King Vidor; Fantasia, de Walt Disney; ou O Rio Sagrado, de Jean Renoir.

A programação completa e outras informações podem ser consultadas no site da Cinemateca.

