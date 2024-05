Ai, ai, capitão! Neste restaurante, há douradinhos à vista

Quem diria que a marca que ocupa os congeladores de tantas pessoas já faz 50 anos. Das ervilhas aos douradinhos, dos nuggets de frango ao salmão, a Iglo não é novata no que toca aos congelados. Para celebrar meio século de vida, há um novo restaurante na cidade onde os pratos são especialidades da Iglo. Mas atenção, o Cinquenta está aberto apenas até 28 de Maio.

“Quisemos celebrar 50 anos de história”, começa por dizer João Vale, country manager da Iglo em Portugal, na última terça-feira, na inauguração do espaço. “Todos nós crescemos com a Iglo, com os douradinhos, com as ervilhas. E, entretanto, nesta história de 50 anos, aconteceram muitas coisas e, hoje em dia, a Iglo é muito mais do que ervilhas e douradinhos.” Agora, por exemplo, também é um restaurante. Localizado no número 117 da Rua Marquês da Fronteira, o Cinquenta apresenta uma carta assinada pelo chef Daniel Cardoso, em que os produtos da Iglo têm presença obrigatória.

DR Fish & chips tuga style

“O desafio que me lançaram foi pegar numa flor, que é o produto da Iglo, e meter aqui num vaso bonito, que é o que eu estou a fazer. Eu acho que o produto vai falar por si e estou muito satisfeito com aquilo que provámos”, explica o chef. Nas entradas, há opções mais frescas, como é o caso do ceviche de salmão verde (9€), com ervilhas, milho e puré de ervilhas; ou dos tacos de robalo (8€), com guacamole de ervilha, maionese de lima e cebolinho; e opções quentes, como as hot chicken wings (7€), acompanhadas de buffalo hot sauce e aipo grelhado; ou as empanadilhas de carne (6€).

DR Tacos de robalo

Os pratos principais incluem o big burger (11€), um hambúrguer de frango em pão brioche com tomate assado, cebola em demi glace, queijo cheddar e bacon; o fish & chips tuga style (10€), filetes primavera com polme crocante, chips de mandioca e esmagada de ervilha; e ainda um prato vegetariano, a quinoa love bowl com falafel (9€), salada de quinoa e falafel com ervilhas, cenoura, agrião e legumes variados.

Para os mais novos, há funny wraps (5€), wraps de nuggets de frango ou douradinhos com molho de queijo e salada iceberg. O gelado de ervilhas (2,50€), a tattin de Verão (4€), tarte tattin de nectarinas com gelado de ervilha, e a manjericotta (4€), pannacotta de manjericão, gelado de ervilha e creme de lima, encerram a ementa.

DR Ceviche de salmão verde

Além de uma pequena esplanada e de um primeiro andar com alguns lugares para sentar, descendo as escadas, há mais mesas. Lá, também encontra exposta uma colecção de praia que inclui uma t-shirt, toalha de praia e saco, criada para celebrar os 50 anos da Iglo. No Cinquenta, há também a preocupação de retribuir à comunidade e, por isso, todas as receitas revertem para a Rede de Emergência Alimentar do Banco Alimentar.

Rua Marquês da Fronteira 117A. Até 28 de Maio. Seg-Qui 12.00-15.30, Sex-Sáb 12.00-22.00

