Se é fã de inteligência artificial (IA), dificilmente irá querer perder a exposição que o BPI está a preparar para o próximo mês. Entre os dias 2 e 31 de Outubro, o espaço BPI All in One recebe "AI Innovation Garden".

Dividida em dez secções, esta promete ser uma viagem de descoberta e inovação, que combina informação acessível com experiências práticas. A exposição começa com uma breve explicação sobre o que é a inteligência artificial, e vai desde prompts, apresentações de chatbots, plataformas, e até um ecrã interactivo que revela o quão exposta a sua profissão está à IA. O percurso pelo BPI All in One termina na AI Flower Market, onde estarão expostos gadgets como óculos e smartphones.

A exposição – encarada pela entidade organizadora como a primeira dedicada a este tema – pretende ser um ambiente familiar. Além disso, “é também uma analogia à constante mutação e crescimento das plantas e flores que, à semelhança da inteligência artificial, cresce e reinventa-se com mais de dez mil aplicações a surgirem a cada dia”, como refere a organização em comunicado.

Praça Duque de Saldanha, 33 (Lisboa). Seg-Sáb 11.00-19.00. Entrada livre (mediante agendamento)

