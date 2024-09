Isto é um filme-concerto ou uma experiência de realidade virtual? Ambos

Symphony, assim se chama o filme de realidade virtual de Igor Cortadellas que agora chega a Portugal, com paragem em Lisboa, no Terreiro das Missas, de 11 de Setembro a 14 de Outubro. Apresentada pela Fundação ”la Caixa”, a experiência audiovisual – totalmente gratuita – convida os espectadores a sentir-se como um dos músicos da prestigiada Mahler Chamber Orchestra que, sob a batuta do maestro venezuelano Gustavo Dudamel, interpretam Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler e Leonard Bernstein.

“O projecto, que demorou mais de quatro anos a preparar [e contou com mais de 250 pessoas, do luthier David Bagué aos 60 mentores da Mahler Chamber Orchestra e aos 41 jovens artistas da Fundação Gustavo Dudamel], teve como ponto de partida a abordagem do poder emocional da música na vertente da divulgação”, lê-se em comunicado da Fundação “la Caixa”, que destaca a forma como se “desconstrói a orquestra para mostrar a simplicidade, que contrasta com o sem-fim de recursos que são oferecidos aos compositores para expressarem as suas ideias e emoções”. “O intuito é cativar todos os tipos de público, até aqueles que já são conhecedores da música clássica.”

Fundação "la Caixa" Symphony, de Igor Cortadellas

A estreia de Symphony – que combina imagens reais filmadas em 360º com imagens geradas por computador e efeitos visuais realizados através de VFX – aconteceu em 2020, no CosmoCaixa, Museu da Ciência da Fundação ”la Caixa”, em Barcelona. A experiência é formada por duas unidades móveis que se transformam em duas salas de 100 metros quadrados cada uma. Na primeira, assistimos a um filme panorâmico que nos conduz através de sons. Na segunda, somos transportados para dentro do filme através de realidade virtual: de repente, ao colocarmos uns óculos de VR, damos por nós no Gran Teatro del Liceo de Barcelona, sentados numa cadeira, com o maestro Dudamel a dar-nos as boas-vindas.

“O espectador verá os músicos distribuídos no palco da forma habitual, por famílias de instrumentos (cordas, madeiras, metais e percussão), e senti-los-á muito perto da sua forma real, e sentirá a energia e o olhar do maestro, que estará mesmo à sua frente. Esta experiência musical permite-lhe virar a cabeça em todas as direcções, adquirindo novas perspectivas da orquestra e dos seus instrumentistas”, esclarece-se na mesma nota. “A experiência proporciona uma audição emocionalmente activa: graças às mudanças de posição da câmara de 360º dentro da orquestra, o espectador poderá ouvir e sentir a música de uma forma nova e surpreendente, experimentando as várias famílias de instrumentos.”

Fundação "la Caixa" Symphony, de Igor Cortadellas

No total, são cerca de 40 minutos, divididos em dois tempos. No segundo, que corresponde à experiência de realidade virtual, depois de ouvir a Sinfonia n.º 5 de Beethoven e de ver Gustavo Dudamel da primeira fila, terá oportunidade de visitar a oficina de um luthier, onde poderá ouvir o som da madeira a ser esculpida pelo artesão construtor de instrumentos de corda, antes de entrar no violino em que este está a trabalhar e, depois, num trompete. Além disso, o espectador ouvirá também o início da Sinfonia n.º 1 de Gustav Mahler, para depois terminar a viagem novamente com a orquestra, que interpretará ainda o jovial Mambo de West Side Story, de Leonard Bernstein.

Reconhecido com um dos European Heritage Awards, atribuídos pela organização Europa Nostra e pela União Europeia, na categoria de Educação, Formação e Competências, Symphony também triunfou na gala dos Thea Awards de 2022, com o Thea Award for Outstanding Achievement – Immersive Experience. Foi igualmente premiado na 40.ª edição do Vancouver International Film Festival, com o Best Cinematic Live Action Award. Além disso, recebeu ainda uma menção especial na edição de 2021 do Guanajuato International Film Festival, no México, e foi finalista do programa Cannes XR – Marché du film, destinado a filmes de realidade virtual, do 74.º Festival Internacional de Cinema de Cannes.

Terreiro das Missas. 11 Set-14 Out, Seg-Sex 10.30-13.30/ 15.00-20.30, Sáb-Dom e feriados 10.00-13.30/ 16.30-20.30. Grátis, mediante reserva

+ Academia de Música de Miraflores: vêm aí cinco dias de aulas gratuitas