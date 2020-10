Ai Weiwei terá grande exposição na Cordoaria Nacional em 2021

Considerado o artista mais popular do mundo em 2020 pelo The Art Newspaper, e conhecido pelo seu activismo político, Ai Weiwei terá a sua primeira exposição em Portugal no próximo ano. E vai ser uma estreia em grande. “Rapture” inaugura a 4 de Junho de 2021 na Cordoaria Nacional, e junta peças inéditas, criadas em Portugal, a algumas das obras mais conhecidas do artista chinês.

A exposição tem curadoria do brasileiro Marcello Dantas e divide-se em dois núcleos: um mais fantástico e espiritual; e outro mais realista e engajado, que reflecte a sua oposição ao regime de Pequim e as suas preocupações com questões sociais e ambientais. No decorrer da exposição, haverá ainda um ciclo de documentários sobre a vida e obra de Ai Weiwei.

Além das obras produzidas em Portugal, com o apoio de artesãos e recorrendo a técnicas tradicionais e materiais nacionais, serão mostradas algumas peças icónicas do chinês. É o caso de Snake Ceiling (2009), uma instalação em forma de serpente constituída por centenas de mochilas de crianças, em memória dos estudantes mortos no terremoto de Sichuan, em 2008.

Em exposição estará também Law of the Journey (Prototype C) (2016), um barco insuflável de 16 metros com figuras humanas que serve de alerta à crise global de refugiados. E Circle of Animals (2010), na qual o artista revisita uma série de esculturas composta por 12 cabeças de animais do zodíaco chinês que adornavam uma fonte no jardim Yuanming Yuan, nos arredores de Pequim, durante a dinastia Qing.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e os valores oscilam ao longo da semana. De segunda a sexta o ingresso fica por 13€ (adulto; 6€ criança), mas há packs de família entre os 29€ (dois adultos mais uma criança até aos 15 anos) e os 32€ (dois adultos e duas crianças até aos 15 anos). Aos fins-de-semana o valor sobre para 15€ (adulto; 7€ criança) e os packs familiares variam entre 33€ e 36€. A exposição fica patente até 28 de Novembro de 2021, todos os dias, entre as 10.30 e as 19.30.

Cordoaria Nacional. 4 de Junho de 2021 a 28 de Novembro de 2021. Seg-Dom 10.30-19.30. 6-36€.

