Aida Tavares é a nova directora artística para as artes performativas do CCB

Seis meses depois de sair do São Luiz, onde esteve nos últimos 20 anos, Aida Tavares ocupa um cargo instituído no final deste ano pela nova presidente do Centro Cultural de Belém, Francisca Carneiro Fernandes.

Aida Tavares, antiga directora artística do Teatro São Luiz, é a nova directora artística “para as artes performativas e pensamento do CCB”, um cargo instituído no final deste ano pela nova presidente do Centro Cultural de Belém, Francisca Carneiro Fernandes. A instituição – que anunciou a novidade na tarde desta quarta-feira, 27 de Dezembro – considera a contratação de Aida Tavares “essencial e urgente”.

A programadora cultural esteve dedicada ao São Luiz nos últimos 20 anos. Chegou ao teatro em 2002 pela mão de Jorge Salavisa, para ocupar as funções de coordenadora de direcção de cena, e tornou-se directora artística em 2015, para um mandato de quatro anos, que acabou por se prolongar até Junho deste ano, mês em que foi substituída pelo actor e encenador Miguel Loureiro.

“Nos dois mandatos cumpridos à frente do teatro [São Luiz], renovou a programação e acompanhamento de projectos artísticos nas áreas do teatro, dança, música, ópera e pensamento, criando condições para o surgimento de novos criadores, desenvolvendo uma estratégia de criação e formação de novos públicos, nomeadamente mais novos, e promovendo a criação e participação em redes de programação internacional”, lê-se em comunicado do CCB, onde Aida Tavares iniciou funções há já quase duas semanas, a 15 de Dezembro, para acompanhar “o novo ciclo estratégico”.

Na mesma nota, o CCB dá conta também de dois processos de selecção em curso, um para chief curator de Arquitectura e outro para director artístico do novo MAC/CCB. “Em resultado do convite para apresentação de propostas e do elevado número de candidaturas recebidas, os anúncios não acontecerão em Dezembro, como inicialmente previsto, mas apenas no início de 2024.”

