Ainda à caça de presentes de Natal? A Linha da Vizinha chegou a Santos

O nome já circula há uns bons anos. Criado em 1998, este estúdio de design de interiores sediado em Matosinhos chegou a Lisboa no romper do novo milénio. No último mês, abriu uma nova loja na capital, uma espécie de último empurrão para todos os que ainda não encerraram o capítulo (ou que ainda não começaram sequer) das compras de Natal. Aos mais distraídos, o nome que tem de ter na ponta da língua é só um: A Linha da Vizinha.

Em Santos, a nova paragem é mais do que mais um ponto de venda. Em vez das linhas de mobiliário e da natural vocação para os projectos de interiores, as pequenas peças de design e os acessórios cheios de pinta são a especialidade. Uma ideia há muito na gaveta, que a pandemia adiou mas não por muito tempo.

Mariana Valle Lima

“Trabalhamos há anos com mobiliário e design de interiores, mas sentíamos falta de ter os complementos. Aliás, os clientes também sentiam falta de ter algumas marcas em Portugal. Basicamente, foram eles que nos empurraram para esta loja”, refere Ana Bonet, uma das fundadoras do estúdio, à Time Out Lisboa.

Na LDV Santos, as peças de grande escala dão lugar a candeeiros, pequenos electrodomésticos, peças em cerâmica e estacionário, entre outros acessórios apetecíveis. O segredo está na curadoria, que privilegia função e originalidade. Destaque para a Hay, “um mundo” como acrescenta Ana durante uma rápida vistoria pelas prateleiras da loja. Os mais generosos poderão mesmo considerar as torradeiras e cafeteiras eléctricas da marca dinamarquesa — a margem para desapontamento é praticamente nula.

Mariana Valle Lima

Mas há mais: os ícones pop da Lucie Kaas, as meias da Curator Socks, as novas edições de marcas como a Vitra, &Tradition Suunto, entre outros. O objectivo é promover a rotatividade de marcas e colecções dentro da loja, a terceira d’A Linha da Vizinha, a primeira dedicada a pequenos objectos de design e decoração.

Os planos não ficam por aqui. No andar de cima, há espaço de sobra para receber conversas, workshops, ciclos de cinema e exposições de artistas emergentes. Para já, sigam as compras que até à hora de começar a desembrulhar é Natal (e na LDV Santos está a valer até às 17.00 de dia 24 de Dezembro).

Avenida D. Carlos I, 109 (São Bento). 21 051 9866. Ter-Sáb 10.00-19.00.

+ Kivens. Esta marca portuguesa nasceu para salvar as peles sensíveis

+ Na Kids R, a decoração e o design infantil apelam aos cinco sentidos