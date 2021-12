Na Kids R, a decoração e o design infantil apelam aos cinco sentidos

A estética em tons pastel, o aroma a pó de talco, as texturas dos têxteis, a fruta desidratada à mão, a música ambiente e – para absoluto gáudio dos mais novos – o playground. Na Kids R, em Odivelas, as famílias são convidadas a fazer uso de todos os sentidos. “A ideia é orientar a jornada do cliente através da visão, do olfacto, do tacto, do paladar e da audição, numa experiência interactiva e positiva”, diz à Time Out Lisboa Susana Alvarinho, o rosto por trás desta nova concept store de decoração e design infantil. Entre a oferta de diferentes marcas de autor, como a portuguesa Mrs Ertha e a dinamarquesa Maileg, sobressaem os artigos feitos em madeira, do mobiliário minimalista aos brinquedos didácticos, como equipamentos de ginástica inspirados na natureza.

“Há seis anos encontrei um site espanhol, que me inspirou profundamente a criar a Bebé W, uma marca de cabazes personalizados para bebés, também disponíveis neste showroom. Mas só em 2020, com sucessivos confinamentos, surgiu este novo negócio e decidi investir a tempo integral nos meus projectos”, conta Susana, que trabalhou mais de dez anos no Grupo Pestana, antes de se dedicar em exclusivo à Little One Group, a empresa-mãe da Bebé W e da Kids R. “Como os hotéis estavam fechados, porque o sector da hotelaria e do turismo sofreu muito, e eu não consigo estar parada, resolvi redecorar o quarto da minha filha mais nova. Quando comecei à procura de peças originais, encontrei muito pouco no mercado nacional e senti necessidade de trazer para Portugal uma selecção exclusiva.”

Fotografia: Mariana Valle Lima

Com o sucesso da loja online multimarcas, inaugurada em Outubro do ano passado, os parceiros de Susana incentivaram-na a criar um showroom para ter em exposição peças “mais dispendiosas”, como roupeiros e camas, que os clientes preferem ver ao vivo antes de comprar. No espaço de 150 metros, quase tudo se encontra à venda, inclusive as cadeiras lounge, num branco felpudo, junto à sweet corner, uma área de lazer com fruta desidratada para pequenos e grandes se servirem. No chão, repousa um tapete Anna Brownie (64,95€), 100% algodão tufado, da marca holandesa Tapis Petit. Igualmente macio ao toque é o veludo cinza claro da piscina de bolas (149,90€) da dinamarquesa Kidkii, numa zona dedicada à brincadeira, onde também se encontra um escorrega de madeira (239€) da belga Quax, um cavalo de baloiço (285€-370€) da eslovena Ooh Noo e vários carrinhos vintage (139€-269€) da francesa Baghera.

No primeiro showroom da Kids R, só não encontra artigos das marcas de luxo portuguesas Circus e FairyTale. Disponíveis exclusivamente online, ambas oferecem mobiliário “de fazer arregalar os olhos”, desde uma poltrona-foguete (23.235,00€) até uma carruagem de Cinderela multi-funções (22.472,00€). “São do Norte e foram uma agradável surpresa. Não fazia ideia, mas temos mesmo muita criatividade e qualidade a nível de design infantil”, confessa a empreendedora, focada em “apresentar estes produtos ao cliente certo”. O espaço aberto ao público será, literalmente, uma porta de entrada para o seu trabalho de curadoria de marcas distribuídas internacionalmente. “Nas melhores boutiques de design de interiores e nas melhores lojas de quartos infantis.”

Fotografia: Mariana Valle Lima

A médio e longo prazo, além de perceber se a localização nos arredores de Lisboa é ou não ideal, Susana Alvarinho prevê investir cada vez mais em consultoria para a criação de espaços dedicados aos mais novos. Para isso, conta com parcerias com designers de interiores para diferentes serviços, desde home styling em formato online até projectos de decoração chave-na-mão. “É uma oferta 360º, porque muitos pais gostam de uma peça ou de outra, mas nem sempre sabem como as integrar nos quartos das crianças, ou então querem criar de raíz”, esclarece Susana, antes de revelar um outro desejo: o de dinamizar a Kids R através da realização de eventos. Ainda que, mesmo sem programa, se faça a festa. A culpa é dos miúdos, que ficam doidos com as tendas teepee e as histórias contadas nas paredes em autocolantes coloridos.

Rua Guilherme Marconi, 16 A, Ramada (Odivelas). Ter-Sáb 11.00-13.30 e 14.30-19.00.

