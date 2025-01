‘Ainda Estou Aqui’ vai ter sessões legendadas em inglês

A longa-metragem Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, chegou às salas de cinema portuguesas a 16 de Janeiro e é já um sucesso de bilheteira. Esta terça-feira, a distribuidora Big Picture anunciou um conjunto de cinemas que terão também sessões com legendas em inglês. E perguntámos porquê.

“O enorme sucesso do filme e a manifestação de interesse por parte de alguns exibidores, pelo facto de existirem estrangeiros na sua clientela habitual, levou à decisão de disponibilizar o filme com legendas em inglês, de forma a abranger esse segmento de mercado”, explica o departamento de marketing da Big Pictures à Time Out. A programação destas sessões foi também facilitada por uma situação rara, avança a distribuidora, que passou pelo “acesso a cópias legendadas em inglês sem custos significativos acrescidos e, obviamente, autorização dos detentores dos direitos para o fazer”.

Estas sessões especiais arrancam sexta-feira, 24 de Janeiro, e em Lisboa estão confirmadas no Cinema Ideal, no Cinema Fernando Lopes e no Cinemas NOS Colombo. No Porto, será o Cinema Trindade a acolher a versão legendada e em Faro os Cinemas NOS Forum Algarve.

Ainda Estou Aqui tem esgotado salas de cinema por todo o país, tornando-se o filme mais visto em Portugal na semana de estreia. Segundo contas do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) foram, até agora, mais de 37 mil os espectadores que já viram o filme no cinema. Inspirado no livro homónimo de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui recorda o político brasileiro Rubens Paiva (pai do autor), preso e assassinado pelo regime militar do país, em 1971. O elenco é liderado por Selton Mello, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, actriz que com esta interpretação se tornou na primeira actriz brasileira a vencer um Globo de Ouro.

